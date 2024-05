Cosa è successo tra Giulia Stabile e Maria De Filippi? Secondo un chiacchiericcio sempre più insistente, la ballerina professionista e la conduttrice sono arrivate alla rottura, tanto che la giovane non sarà più al timone di Tu Si Que Vales.

Giulia Stabile, cosa c’è dietro la rottura con Maria De Filippi?

Le registrazioni della nuova stagione di Tu Si Que Vales partiranno nel mese di agosto, ma da tempo si parla della conduzione del programma. Mentre Alessio Sakara e Martin Castrogiovanni sembrano confermati, Giulia Stabile dovrebbe essere fuori. Secondo i beninformati, l’addio della ballerina è da ricollegare ad una rottura con Maria De Filippi. E’ davvero questa la realtà?

Giulia Stabile: nessuna rottura con Maria De Filippi

Stando a quanto sostiene il settimanale DiPiù Tv, tra Giulia Stabile e Maria De Filippi non c’è stata nessuna rottura clamorosa. La ballerina avrebbe deciso di lasciare Tu Si Que Vales in modo autonomo, semplicemente perché vuole dedicarsi solo alla danza. Una scelta più che condivisibile, considerando che il ballo è la sua vera professione.

Tu Si Que Vales: chi sostituirà Giulia Stabile?

Appurato che tra Giulia e Maria non c’è stata alcuna rottura, una domanda sorge spontanea: chi sostituirà la Stabile? Secondo i beninformati, la De Filippi sta pensando di arruolare Giulia De Lellis, ex corteggiatrice di Uomini e Donne nonché conduttrice di format di successo come Love Island.