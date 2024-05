Nella prossima edizione di Tu Si Que Vales potrebbe non esserci Giulia Stabile. Maria De Filippi, secondo i rumors, starebbe puntando su un ex volto di Uomini e Donne.

Giulia Stabile fuori da Tu Si Que Vales? Maria De Filippi punta su un ex volto di Uomini e Donne

Secondo voci di corridoio, Giulia Stabile potrebbe non essere presente nella prossima edizione di Tu Si Que Vales. Non ci sono state ancora conferme o smentite, ma alcuni bene informati avrebbero riferito al settimanale DiPiù Tv che la ballerina starebbe lavorando ad un nuovo progetto, uno spettacolo teatrale, e che potrebbe non avere più tempo per la trasmissione. La redazione di Maria De Filippi starebbe pensando a un ex volto di Uomini e Donne per sostituire la ballerina.

Stiamo parlando di Giulia De Lellis, che ha già avuto alcune esperienze come conduttrice con Love Island su Discovery, Calla of Beauty e Amore alla Prova su Real Time. Secondo alcune indiscrezioni sarebbe già stata contattata per accompagnare Martin Castrogiovanni e Alessio Sakara nella conduzione di Tu Si Que Vales.

Giulia Stabile e Giulia De Lellis: la loro vita sentimentale

Le due donne condividono un anno un po’ turbolento dal punto di vista sentimentale. Giulia Stabile ha dovuto affrontare la fine della sua storia d’amore con Sangiovanni. I due hanno vissuto in simbiosi per due anni, prima di decidere di prendere strade diverse. A Sanremo 2024 il cantante ha presentato un brano dedicato a lei, con cui voleva scusarsi.

Giulia De Lellis, invece, è stata fidanzata per due anni con uno dei rampolli italiani, ovvero Carlo Gussalli Beretta, che ha poi deciso di lasciarla. Ora frequenta Giano Del Bufalo, fratello di Diana Del Bufalo. I due si son già mostrati in pubblico in diverse occasioni.