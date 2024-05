Dopo la finale di Amici, Pier Silvio Berlusconi ha scritto personalmente a Maria De Filippi. L’Ad Mediaset, considerato gli ascolti che gli garantisce la Queen Mary, non ha potuto fare altro che ringraziarla.

Berlusconi scrive a Maria De Filippi dopo la finale di Amici

La finale di Amici, andata in onda sabato 18 maggio 2024, ha registrato ascolti pazzeschi, mettendo a segno uno degli share più alti degli ultimi anni. Dopo la diretta, Pier Silvio Berlusconi ha scritto personalmente a Maria De Filippi, per ringraziarla del grande lavoro che fa ogni anno per l’azienda.

Le parole di Pier Silvio Berlusconi

Berlusconi, in un comunicato Mediaset, ha scritto:

“Una finale da record per l’edizione 2024 di Amici di Maria. Grazie Maria, avete fatto ancora una volta un lavoro straordinario. Amici è diventato molto di più di un programma televisivo di successo. Amici è un evento nazionale, è la più importante factory dello spettacolo italiano. Ad Amici si formano e prendono il volo le future star della musica e della danza. Un grande successo di Maria De Filippi e di tutta la sua squadra, un grande successo di Mediaset”.

Maria De Filippi: una garanzia per Berlusconi e Mediaset

La finale di Amici ha tenuto incollati allo schermo 4.484.000 spettatori, con uno share del 31.80%. In tutta la storia del talent di Maria De Filippi, solo l’edizione che ha visto trionfare Giulia Stabile ha registrato un risultato più alto: 6.667.000 spettatori con il 33.49% di share. La Queen Mary si conferma una garanzia, sia per Berlusconi che per Mediaset.