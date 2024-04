Pier Silvio Berlusconi racconta in un'intervista quella che è per lui diventata una vera e propria dipendenza

Pier Silvio Berlusconi si affida alle pagine di ‘Repubblica’ per raccontare qualche dettaglio in più sulla sua vita privata e sulle sue abitudini. Il figlio dell’ex Cavaliere ha parlato di quella che per lui è diventata una vera e propria dipendenza.

La dipendenza di Pier Silvio Berlusconi: di cosa si tratta

“Ho una vera dipendenza dalla fatica fisica“ -ha spiegato Pier Silvio Berlusconi, raccontando di quelle che sono le sue abitudini dal punto di vista degli allenamenti – “È così da quando ero piccolo, da quando facevo agonismo. Mi nutro di fatica. L’esercizio fisico per me è liberatorio. Sono un tipo vecchio stile. Quando faccio Stand Up Paddle d’inverno, sperando di avvistare un branco di delfini, o quando corro in Corsica, tra mare, pineta e deserto, provo una libertà che è quasi un’esperienza spirituale“.

La dipendenza di Pier Silvio Berlusconi: oltre all’allenamento

Nonostante la sua grande passione per l’esercizio fisico, Pier Silvio ha spiegato di non considerarsi una persona iper-salutista: “Fumo il sigaro, e mentre faccio sport pregusto il buon cibo che mangerò subito dopo: vino rosso, cioccolato, noccioline“. Insomma, nonostante le tante sedute di allenamento settimanali, il figlio di Silvio Berlusconi non si lascia scappare l’occasione di togliersi qualche sfizio.