Nonostante le recenti dichiarazioni dove si parla di un’azienda in crescita, la Mediaset di Pier Silvio Berlusconi dovrà dire addio ad un pezzo della sua storia. Si tratta di un conduttore che ha collaborato per ben 15 anni con l’emittente televisiva ma che già in passato aveva espresso il desiderio di finire la sua carriera in Rai. Scopriamo di chi si tratta.

Pier Silvio Berlusconi: chi è il conduttore che lascia Mediaset

Come detto il conduttore che lascerà Mediaset ha collaborato con l’azienda per ben 15 anni, si tratta quindi di un pezzo di storia che lascerà l’emittente per raggiungere Rai. La sua identità? Si tratta di Piero Chiambretti che ha svelato il tutto sul suo profilo Instagram con un’immagine dove ringrazia Pier Silvio Berlusconi per il tempo passato insieme.

A dirla tutta non si tratta di una sorpresa così sconvolgente, già l’anno scorso proprio Chiambretti aveva dichiarato che, per chiudere la carriera, avrebbe gradito poter tornare in Rai. E a quanto pare è riuscito a realizzare il suo desiderio perché Roberto Sergio, amministratore delegato della Rai, ha già rivelato che il conduttore si occuperà di un nuovo programma che andrà in onda su Rai 3.

Il nuovo programma

Purtroppo però al momento non ci sono informazioni sulla natura di questo nuovo programma televisivo che andrà in onda su Rai 3. Nemmeno la probabile data di lancio è ancora un mistero e l’amministratore delegato della Rai si è limitato a dichiarare che farà “televisione” e che non piazzeranno Chiambretti in quella che è stata definita la “zona di Fazio”.