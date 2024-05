Europee 2024: la lista di Santoro è stata rigettata nella circoscrizione Nor...

Europee 2024: la lista di Santoro è stata rigettata nella circoscrizione Nor...

Pace Terra e Dignità, la lista di Michele Santoro per le elezioni europee, è stata rigettata.

La lista di Michele Santoro, Pace Terra e Dignità, per le elezioni europee, è stata rigettata nella circoscrizione Nord Ovest.

Europee 2024: la lista di Santoro è stata rigettata nella circoscrizione Nord Ovest

La lista di Michele Santoro, Pace Terra e Dignità, in corsa alle prossime elezioni europee è stata rigettata nella circoscrizione Nord Ovest, esclusa insieme ad altre otto tra quelle depositate. Il motivo non è ancora chiaro, ma alcune liste respinte non avevano presentato tutte le firme necessarie. Quella del giornalista nelle Regioni del Nord Ovest ne aveva raccolte oltre 19mila.

“Noi le firme le abbiamo raccolte ovunque e in abbondanza e sono più di centomila. Ora ci troviamo di fronte a un percorso ad ostacoli fatto di timbri, contro timbri e pratiche burocratiche varie, frutto di una legge assurda fatta per scoraggiare la partecipazione democratica. Intanto Sud e Nord Est hanno già ottenuto l’approvazione” ha commentato Santoro.

La lista di Santoro è stata rigettata

La lista Pace Terra e Dignità è stata presentata presso la Corte d’Appello di Milano, con Santoro come capolista. Nella circoscrizione Nord Ovest erano stati inseriti 20 candidati. Tra le liste respinti anche quella di Forza Nuova, con Roberto Fiore, quella dei Pirati, Alternativa Popolare con capolista Stefano Bandecchi, sindaco di Terni, e la lista Pensioni e Lavoro. La lista di Santoro è stata ammessa nella Circoscrizione Sud, depositata presso la Corte d’Appello di Napoli. Tra quelle accettate al Sud anche Alternativa Popolare e Partito animalista-Italexit, rigettate nella circoscrizione Nord Ovest. In tutte le circoscrizioni la lista di Santoro ha ottenuto oltre centomila firme.