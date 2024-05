Meloni e la lotta contro l'omotransfobia: governo in prima linea contro le discriminazioni

In occasione della Giornata internazionale contro l’omofobia, la transfobia e la bifobia, Giorgia Meloni ha avuto modo di rilasciare delle nuove dichiarazioni in merito alle discriminazioni basate sull’orientamento sessuale, sottolineando come il governo sia in prima linea per combattere contro ogni ingiustizia, violenza e intolleranza.

Giorgia Meloni contro l’omotransfobia

Il discorso che Giorgia Meloni ha tenuto in occasione della Giornata internazionale contro l’omofobia, la transfobia e la bifobia ha inizio sottolineando come sia necessario tenere alta l’attenzione della comunità internazionale sulle persecuzioni e abusi che ancora oggi avvengono in molte parti del mondo e che sono spesso legate all’orientamento sessuale.

Queste, ha aggiunto la presidente del Consiglio, sono discriminazioni e violenze inaccettabili che ledono la dignità delle persone, proprio per questo motivo non bisogna mai smettere di puntare i riflettori su queste ingiustizie. A tal proposito, Meloni ha poi confermato che il suo governo è e sarà sempre in prima linea per la lotto contro l’omotransfobia.

La presidente del Consiglio ha poi tenuto a precisare come la tutela e la difesa della dignità di ogni persona sia un elemento sancito dalla Costituzione italiana, proprio per questo motivo è una priorità per tutte le istituzioni a qualsiasi livello combattere le discriminazioni, violenze e intolleranze e investire sulla prevenzione e sul supporto alle vittime.