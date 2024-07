Antonio Tajani, vicepremier e leader di Forza Italia, ha espresso la sua positività riguardo i risultati del partito e ha parlato degli obiettivi principali.

Antonio Tajani è ottimista: “Forza Italia arriverà al 20%”

“C’è un sondaggio fatto dopo il voto che dice che Forza Italia è l’unica forza del centrodestra che cresce. Per gli italiani abbiamo imboccato la strada giusta” ha dichiarato Antonio Tajani all’evento Anuman2024, spiegando che stanno portando avanti l’obiettivo di allargare i consensi “per arrivare al 20%“. “Se fisso un obiettivo lo raggiungo. Lo spazio del centro è riservato a noi, l’obiettivo è allargare” ha aggiunto il leader di Forza Italia.

“Il nostro elettorato si sta ringiovanendo sempre più. Non c’è solo il pensionato affascinato dal personaggio di Berlusconi, ma un crescente numero di persone giovani che si appassionano al nostro progetto” ha aggiunto Tajani, spiegando che ciò che conta sono le idee che devono continuare ad andare avanti. “Qualcuno dice che abbiamo votato come Schlein e i Verdi, potrei dire che chi ha votato no ha votato come Salis e Conte. Ma sarebbe una risposta puerile. Noi abbiamo fatto scelta coerente, von der Leyen è stata eletta da un congresso, abbiamo sempre detto che avremmo votato per lei” ha aggiunto Tajani.

Lega contro Tajani: la replica

La Lega ha attaccato il ministro degli Esteri. “Votare con la Schlein per una poltrona è imbarazzante. Meglio senza vicepresidenti che con Verdi e sinistra” hanno dichiarato fonti del partito.

“Sto leggendo molte cose inesatte” ha dichiarato Tajani. “Qualcuno dice che abbiamo votato come la Schlein e come i Verdi. Potrei dire allora che chi ha votato no ha votato come la Salis e Fratoianni e come Conte, ma sarebbe una risposta puerile. Come è puerile dire che abbiamo votato con la sinistra” ha risposto il vicepremier.