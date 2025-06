Michele Emiliano, presidente della Regione Puglia, diventerà padre per la quarta volta. La sua compagna, Valeria Gentile, è in dolce attesa.

Diventare genitori è un momento di grande gioia e cambiamento, indipendentemente dall’età. Negli ultimi anni, sempre più persone scelgono di allargare la famiglia in età adulta o anche in tarda maturità, sfidando i tradizionali schemi della paternità e maternità. È il caso di Michele Emiliano, presidente della Regione Puglia, che a 66 anni si prepara a diventare padre per la quarta volta.

Valeria Gentile: chi è la compagna del governatore Emiliano

Valeria Gentile, conosciuta con il nome d’arte “Nuvola”, è un’artista visiva originaria di Monopoli, in Puglia. Dopo aver conseguito una formazione in discipline economiche e politiche, ha vissuto tra Bologna e Milano prima di fare ritorno nella sua terra natale. Fin dall’infanzia, Valeria ha coltivato una profonda passione per la pittura, sperimentando diverse tecniche e materiali, spaziando tra media tradizionali e innovativi.

Nel 2021 ha ricevuto una menzione speciale al PhEST, il festival internazionale di fotografia e arte, per il progetto “I see you. From your face to blue”. Questa opera, che esplora la fragilità del corpo e la complessità dell’identità, utilizza simbolismi legati al mare per evocare emozioni e riflessioni profonde, confermando la sua capacità di fondere estetica e contenuto in modo originale e coinvolgente.

Sarà di nuovo padre a 66 anni: l’emozionante annuncio del governatore Emiliano

Michele Emiliano, presidente della Regione Puglia, 66 anni, ha ufficialmente annunciato che diventerà padre per la quarta volta. Non si sottrae allo scoop di Dagospia, che ha annunciato come il presidente della Puglia diventerà padre tra agosto e settembre, dichiarando: “Non ho nulla da nascondere ma nulla da comunicare”.

La sua compagna, Valeria Gentile, artista 40enne originaria di Monopoli, è in attesa di una bambina che dovrebbe nascere tra fine agosto e settembre, aprendo così un nuovo capitolo nella vita personale del governatore.

Emiliano ha già tre figli, frutto del suo primo matrimonio, e dal 2021 è nonno di Enea, nato dal figlio maggiore. La gravidanza, inizialmente mantenuta riservata, è stata confermata pubblicamente solo di recente. La coppia vive insieme nel cuore di Bari e ha preferito mantenere un basso profilo, lasciando che siano i fatti a emergere senza clamore.