Conte e Emiliano, dopo l’uscita dei 5 Stelle dalla giunta, si sono visti e il leader M5S ha consegnato al presidente della regione Puglia il ‘Patto per la legalità‘ elaborato dai 5 Stelle.

«Un incontro sicuramente molto positivo , ne esco più sereno e anche, secondo me, con buoni suggerimenti . Tra questi anche l’istituzione di un assessorato alla legalità e i 5 Stelle tengono a sottolineare di non avere alcuna mira per un eventuale incarico di quel tipo. Noi siamo fuori dalla maggioranza, rispediamo al mittente».

«Non era indispensabile uscire e infatti comprendo l’amarezza e l’irritazione delle altre forze politiche che mi stanno sostenendo anche in questo momento. Detto questo, con Giuseppe Conte, Elly Schlein e Nicola Fratoianni siamo concordi nel non voler più tollerare alcun tipo di attività che non sia perfettamente conforme ai principi di imparzialità e legalità».