Antonio Tajani ha dichiarato che l’Italia ha bisogno di una vicepresidenza Ue forte. Le dichiarazioni del vice premier e ministro degli Esteri.

Tajani: “All’Italia spetta una vicepresidenza Ue forte”

Antonio Tajani ha dichiarato che all’Italia “spetta una ivecepresidentee un portafoglio di grande importanza“. Il vice premier ha sottolineato che siamo un Paese fondatore, con un ruolo importante da svolgere. “Se ne parlerà dopo che sarà stata scelta votata la presidente della Commissione. Poi si faranno le trattative con i vari Stati. Ognuno chiederà” ha aggiunto, sottolineando che l’Italia non può non avere un vicepresidente, come è sempre stato. “Ora è stato commesso un errore a non pretendere la vice presidenza: io sono stato due volte commissario con i governi Berlusconi, sono stato due volte vicepresidente della Commissione europea. Quindi va chiesta perché l’Italia ha diritto ad averla come Paese fondatore, come grande Paese dell’Unione europea e credo che meriti di avere anche un commissario di alto profilo” ha aggiunto il ministro.

Tajani conferma i nomi del Ppe: le dichiarazioni sull’Alto rappresentante

“Ursula von der Leyen per la presidenza della Commissione e Roberta Metsola per la presidenza del Parlamento europeo, e per cinque anni non solo due e mezzi” ha dichiarato Tajani, confermando i nomi del Ppe. Questo perché “il Ppe ha vinto le elezioni e sia i socialisti che i liberali ne devono tenere conto” ha aggiunto. La casella della presidenza del Consiglio europeo va ai socialisti, probabilmente all’ex premier portoghese Antonio Costa, anche “se qualcuno teme non sia abbastanza fermo nella questione ucraina“, come ha sottolineato il ministro.

L’Alto rappresentante, invece, va ai liberali. “L’importante è che l’Alto rappresentante tenga conto dei problemi della frontiera orientale, ma deve tenere anche conto dei problemi del Sud” ha spiegato Tajani, sottolineando che è importante che un Alto rappresentante non sottovaluti quello che accade ai confini orientali, la guerra in Ucraina e ciò che accade in Medio Oriente.