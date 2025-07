Iran: Usa, 'inaccettabile sospensione cooperazione con Aiea'

Washington, 2 lug. (Adnkronos) - La sospensione della cooperazione da parte dell'Iran con l'organismo di controllo nucleare delle Nazioni Unite, l'Agenzia internazionale per l'energia atomica (Aiea), "è inaccettabile". Lo ha dichiarato Tammy Bruce, responsabile d...

Washington, 2 lug. (Adnkronos) – La sospensione della cooperazione da parte dell'Iran con l'organismo di controllo nucleare delle Nazioni Unite, l'Agenzia internazionale per l'energia atomica (Aiea), "è inaccettabile". Lo ha dichiarato Tammy Bruce, responsabile del Dipartimento di Stato americano, aggiungendo che Teheran sospende la cooperazione con l'Aiea "in un momento in cui ha l'opportunità di invertire la rotta e scegliere un percorso di pace e prosperità".