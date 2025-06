Sposo muore in viaggio di nozze: un fulmine lo colpisce in spiaggia

Un viaggio di nozze rimandato a lungo e per molto tempo atteso si è trasformato in dramma per due sposi statunitensi. Mentre si trovava in acqua, un fulmine ha colpito lo sposo, che è morto il giorno seguente in ospedale.

Sposo 29enne muore in luna di miele colpito da un fulmine

Il tragico incidente ha stroncato la vita del 29enne Jake Rosencranz, residente in Colorado, che stava trascorrendo la luna di miele con la moglie a New Smyrna Beach, in Florida.

La coppia stava trascorrendo una giornata in spiaggia vicino a Daytona Beach quando, attorno alle 12.30 di venerdì 20 giugno, mentre il 29enne era con i piedi in acqua fino alle caviglie, la scarica elettrica mortale lo ha colpito facendolo accasciare a terra senza vita. Il personale addetto alla sicurezza delle spiagge della contea di Volusia ha dichiarato che è un fenomeno che può verificarsi anche con tempo apparentemente sereno. I funzionari hanno inoltre affermato che nonostante le condizioni, i fulmini possono verificarsi fino a 32 chilometri dal limite di una tempesta.

Giovane sposo colpito da un fulmine muore in ospedale il giorno dopo

I testimoni hanno riferito di aver sentito grida di aiuto e di aver notato i passanti correre a tirare fuori dall’acqua il 29enne. Un’infermiera di passaggio ha iniziato per prima la rianimazione cardiopolmonare, mentre un bagnino è accorso poco dopo. All’arrivo dei soccorsi in ambulanza, Rosencranz è stato trasportato in ospedale, seppure le sue condizioni fossero già critiche. I medici hanno tentato in ogni modo di salvarlo, seppure le sue ferite erano troppo gravi e l’uomo è deceduto alcune ore dopo. Una tragedia immane per la moglie, con la quale si era sposato un anno fa e che aveva programmato con lui la vacanza. “Mi dispiace tanto per la tragica perdita di un giovane che era qui in luna di miele con la moglie. A 29 anni avrebbe dovuto festeggiare con lei molti più anniversari negli anni a venire”, questa la dichiarazione del sindaco, che aggiunge: “Inviamo le nostre più sincere condoglianze a questa giovane donna a nome di tutti noi della contea di Volusia, che speravamo contro ogni speranza che gli sforzi diligenti dei nostri bagnini, della squadra di pronto soccorso e del personale del pronto soccorso lo avrebbero riportato da lei”. Nelle stesse ore, nelle vicinanze altre due persone sono state colpite da un fulmine mentre giocavano a golf. Si è trattato però di un colpo indiretto e nessuno dei due ha riportato lesioni.