Grecia, 13enne muore in spiaggia colpita da un fulmine

Venerdì 28 giugno in Grecia, sulla spiaggia di Faros nella penisola Calcidica, una 13enne è morta sul colpo dopo essere stata centrata da un fulmine.

Dorothea, la 13enne greca, si trovava con i suoi genitori in un resort vicino al villaggio di Poseidi Halkidiki. Secondo quanto riferito dagli inquirenti, la 13enne stava nuotando con la famiglia quando è stata sorpresa da un improvviso temporale seguito da diversi fulmini. I tre sono riusciti ad uscire dal mare e dirigersi verso l’auto, ma a quel punto un fulmine ha colpito Dorothea, che si trovava a circa un metro e mezzo dalla madre. Il padre, più avanti, ha sentito il rumore del fulmine e ha visto la moglie e la figlia cadere sulla spiaggia: l’uomo, ancora sconvolto, ha raccontato ai media locali di aver visto la figlia cadere e non rialzarsi più e ha spiegato che, se la moglie e la figlia si fossero tenute per mano, sarebbero morte entrambe.

Una perla di metallo sul costume di Dorothea avrebbe attirato il fulmine

Secondo quando riportato da un notiziario greco, il fulmine sarebbe stato attirato da una perla di metallo presente sul costume da bagno di Dorothea.

