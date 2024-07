Turbolenza in volo, aereo costretto ad atterraggio di emergenza: 30 passegger...

Turbolenza in volo, aereo costretto ad atterraggio di emergenza: 30 passegger...

L'ufficio stampa di Air Europa ha confermato che delle 325 persone a bordo, sette sono state curate per ferite più serie

Un Boeing 787-9 Dreamliner di Air Europa, partito da Madrid e diretto a Montevideo, è stato costretto ad effettuare un atterraggio di emergenza in Brasile dopo che diverse persone sono rimaste ferite durante una forte turbolenza.

Leggi anche: 19enne si tuffa nel fiume Enza e non riemerge, recuperato il corpo dopo 24 ore di ricerche

Aereo costretto ad un atterraggio di emergenza per forte turbolenza: 30 feriti

Il volo UX045 era partito da Madrid, in Spagna, alle 23:55 (ora locale) ed era diretto a Montevideo ma è atterrato, nelle prime ore di lunedì, all’aeroporto di Natal, nel nord-est del Brasile dopo che 30 passeggeri sono rimasti feriti durante una forte turbolenza. Molti passeggeri, al momento della turbolenza, dormivano e non indossavano le cinture di sicurezza: diversi hanno sbattuto la testa contro il soffitto e sono caduti dai posti. Da quanto si apprende, nessuno dei feriti sarebbe in gravi condizioni, ma almeno due persone hanno ricevuto cure dopo aver riportato tagli al capo.

Il comunicato di Air Europa

L’ufficio stampa di Air Europa ha confermato che dei 325 passeggeri a bordo, sette sono stati curati per ferite più serie, mentre gli altri hanno riportato lesioni di minori entità. La concessionaria che gestisce l’aeroporto di Natal ha dichiarato che l’aereo è atterrato alle 2:32 e che sono stati attivati i protocolli di servizio per questo tipo di eventi.

Leggi anche: Ha un malore mentre fa il bagno: 74enne muore in spiaggia