Dimissioni a catena dopo lo scandalo al concerto dei Coldplay: via anche Kris...

Il concerto dei Coldplay si è trasformato in un vero caso mediatico. Dopo le dimissioni di Andy Byron, anche Kristin Cabot lascia il suo incarico, gettando ulteriore ombra su quanto accaduto durante lo spettacolo. Ma quali sono le cause reali di questo scandalo e quali ripercussioni avranno sulle carriere dei protagonisti coinvolti?

Astronomer tra crisi e rilancio: le parole del nuovo CEO

L’azienda, specializzata nella gestione dei dati e nell’intelligenza artificiale, ha affrontato lo scandalo con una comunicazione chiara ma ferma. In una nota ufficiale, Astronomer ha sottolineato l’importanza di mantenere i valori fondanti e ha dichiarato che i leader devono incarnare i più alti standard di responsabilità e comportamento.

La nomina a CEO ad interim di Pete DeJoy, co-fondatore e chief product officer, rappresenta la volontà di voltare pagina. In un messaggio interno ai dipendenti intitolato “Guardare avanti in Astronomer”, DeJoy ha riconosciuto l’impatto insolito e intenso dell’episodio, promettendo impegno e trasparenza per il futuro. Nel frattempo, la vicenda, soprannominata “The Coldplay Scandal” sui social, continua a stimolare dibattiti sull’etica professionale e sui confini tra vita privata e pubblica nel mondo del lavoro moderno.

Scandalo al concerto dei Coldplay: dopo Andy Byron si dimette anche Kristin Cabot

Il concerto dei Coldplay al Gillette Stadium di Foxborough, Massachusetts, ha scatenato un vero terremoto mediatico per la startup tecnologica Astronomer.

Il 16 luglio, un video diventato rapidamente virale ha mostrato il CEO Andy Byron e la chief people officer Kristin Cabot protagonisti di un breve abbraccio ripreso dalla “kiss cam” sugli schermi giganti dell’evento. Lo sketch ironico sul palco, con il frontman Chris Martin che ha scherzato sull’imbarazzo della coppia, ha scatenato un caso mediatico, alimentando speculazioni sulla natura del loro rapporto. L’incidente ha dato il via a un’indagine interna e, il 19 luglio, Byron ha rassegnato le dimissioni.

A pochi giorni di distanza, anche Cabot ha lasciato il suo ruolo, senza fornire chiarimenti pubblici sul loro legame. La conferma è arrivata da un portavoce dell’azienda contattato dal magazine People: