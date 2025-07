Tragedia in Perù: bus precipita in un burrone, bilancio drammatico

Il bus è caduto in un burrone profondo circa 50 metri lungo il tragitto tra Lima e La Merced, in Perù, con 66 persone a bordo.

Un autobus è precipitato in un burrone lungo una strada tortuosa delle Ande centrali. Il mezzo ha perso il controllo in una zona montuosa del Perù, finendo a decine di metri di profondità. Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento, ma il bilancio è drammatico.

Perù, bus precipita in un burrone

stradale in Perù, dove un pullman con a bordo 66 passeggeri è precipitato in un dirupo nella regione di Junín, nel cuore delle Ande centrali. L’incidente è avvenuto venerdì 25 luglio lungo il percorso che collega Lima a La Merced, località amazzonica che rappresentava la destinazione finale del viaggio.

Il mezzo si è ribaltato in una zona particolarmente impervia, nota per le curve strette e la mancanza di protezioni adeguate, finendo in un burrone profondo circa 50 metri. I soccorritori, tra cui polizia e vigili del fuoco, sono giunti rapidamente sul luogo dell’accaduto. I feriti, molti dei quali in gravi condizioni, sono stati trasferiti negli ospedali più vicini.

Perù, bus precipita in un burrone: bilancio drammatico di vittime e feriti

Le cause dell’incidente non sono ancora state accertate, ma le autorità locali hanno avviato un’indagine. Il bilancio è tragico: 18 persone hanno perso la vita e altre 30 sono rimaste ferite, alcune in condizioni critiche, dopo che l’autobus è precipitato in un burrone di circa 50 metri.

Il Perù è tristemente noto per l’elevato numero di incidenti mortali su strada, dovuti a una combinazione di comportamenti imprudenti alla guida, infrastrutture carenti e controlli insufficienti. Solo nel 2024, secondo i dati della polizia nazionale, sono state registrate oltre 3.100 vittime.