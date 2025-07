Gravissimo incidente per Giorgetto Giugiaro in Costa Smeralda, suv ribaltato: le sue condizioni

Incidente per Giorgetto Giugiaro in Costa Smeralda, suv si ribalta: aggiornam...

Il leggendario designer Giorgetto Giugiaro coinvolto in un grave incidente in Costa Smeralda: ultime notizie sulle sue condizioni.

Un grave incidente ha coinvolto Giorgetto Giugiaro, leggendario designer automobilistico, mentre si trovava in Costa Smeralda. Il suv su cui viaggiava si è ribaltato in circostanze ancora da chiarire, causando grande preoccupazione per le sue condizioni di salute.

Giorgetto Giugiaro: una leggenda del design automobilistico mondiale

Nato nel 1938 a Garessio (Cuneo), Giorgetto Giugiaro è considerato uno dei più grandi designer automobilistici di sempre.

Fondatore di Italdesign, ha rivoluzionato il design delle auto unendo estetica, funzionalità e innovazione.

Nel corso della sua carriera ha lavorato con importanti case automobilistiche, ottenendo riconoscimenti come il titolo di “Car Designer of the Century” nel 1999 e l’ingresso nella Automotive Hall of Fame. Tra le sue creazioni più famose figurano la Volkswagen Golf, la Fiat Panda, la Lancia Delta e la celebre DeLorean DMC-12, oltre a numerosi modelli per Ferrari, Maserati, Bugatti e Hyundai. Il suo stile, caratterizzato da linee pulite e soluzioni innovative, continua a influenzare il mondo del design automobilistico.

Incidente in Costa Smeralda: Giorgetto Giugiaro coinvolto in un grave sinistro

Giorgetto Giugiaro, celebre designer e imprenditore italiano di 86 anni, è stato vittima di un serio incidente stradale oggi 25 luglio 2025, intorno alle 13, ad Abbiadori, località nel comune di Arzachena, nei pressi di Porto Cervo, in Costa Smeralda.

Mentre guidava la sua Land Rover Defender lungo uno dei tornanti particolarmente stretti della zona, ha perso il controllo del veicolo che è precipitato per diversi metri finendo per ribaltarsi sulla carreggiata sottostante. L’incidente, avvenuto in una zona panoramica ma insidiosa e spesso teatro di sinistri a causa della strada tortuosa, non ha coinvolto altri mezzi. Sul posto sono intervenuti immediatamente i soccorsi, compresi i vigili del fuoco, la polizia locale e il personale sanitario del 118.

Gravissimo incidente per Giorgetto Giugiaro in Costa Smeralda, suv ribaltato: le sue condizioni

Giugiaro è stato trasportato in elisoccorso all’ospedale Giovanni Paolo II di Olbia, dove, dopo un iniziale allarme, le sue condizioni sono migliorate: ha riportato diversi traumi ma non sarebbe in pericolo di vita.