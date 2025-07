A Campitello, un grave episodio al cantiere della funivia ha scosso la giornata, un giovane di 25 anni è rimasto coinvolto in un brutto incidente sul lavoro. Cosa è successo?

Un mattino di paura sulle Dolomiti: un incidente a Campitello scuote il cantiere della funivia

Trento, venerdì 25 luglio. La tranquillità del comune di Campitello di Fassa è stata spezzata da un evento che ha subito fatto tremare il cuore di chi lavora e vive in quota.

Ma cosa è accaduto? Nel cantiere della nuova funivia del Col Rodella, un giovane operaio di appena 25 anni è rimasto coinvolto in un incidente sul lavoro… Non è un dettaglio da poco. Lavorare in montagna, a certe altezze, tra gru e materiali pesanti, è sempre un rischio. E in questa mattinata il rischio si è materializzato all’improvviso, senza preavviso, un colpo. Una barra di metallo, manovrata da una gru, ha colpito la gamba dell’operaio. Un momento che ha fermato tutto…

Campitello, l’incidente alla funivia: soccorsi tempestivi e indagini in corso

Poi l’allarme. E’ scattato intorno alle 8, sul cantiere, la tensione è stata ovviamente immediata, la paura per il giovane era alta. I colleghi hanno chiamato i soccorsi. L’elicottero di emergenza ha sorvolato le montagne, atterrando poco distante per permettere l’intervento rapido dei medici… Il giovne è stato stabilizzato sul posto, poi trasferito d’urgenza all’ospedale Santa Chiara di Trento. L’infortunio del ragazzo non sembrerebbe grave, per fortuna. Ma ogni situazione va presa sul serio quando si parla di incidenti sul lavoro, soprattutto in contesti complessi come quelli delle funivie.

Le cause esatte dell’incidente restano da chiarire. Forse un malinteso nelle operazioni di movimentazione della gru, magari un errore umano o una distrazione. Sta di fatto che questo episodio riporta al centro l’attenzione sulla sicurezza nei cantieri di montagna. Lavorare in quota significa affrontare sfide quotidiane e pericoli concreti. A Campitello, dopo questo spavento, cresce la consapevolezza: la sicurezza non è mai troppa, e ogni dettglio conta.