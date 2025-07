Incidente mortale lungo l’A22, sei feriti: sul posto due elicotteri di soccorso

Incidente mortale sull’A22, l’Autostrada del Brennero, coinvolti un tir, un’auto e un furgoncino.

Questa mattina, poco dopo le ore 9.00, c’è stato un terribile incidente stradale lunga l’A22, l’Autostrada del Brennero, sulla carreggiata Sud, tra Chiusa e Campodazzo. Coinvolti nel sinistro un’auto, che è stata travolta da un furgoncino che a sua volta è finito sotto a un tir.

Sul posto sono giunti subito i soccorsi e le autorità, l’A22 è stata chiusa in entrambi i sensi di marcia per consentire i soccorsi e la rimozione dei mezzi coinvolti.

Come detto questa mattina, poco dopo le ore 9.00, si è verificato un terribile incidente stradale lungo l’A22, in direzione Sud. Coinvolti un’auto, un furgoncino e un tir. Sul posto sono giunti subito i soccorsi, tra cui anche due elicotteri di soccorso. Una donna, che era seduta sul sedile posteriore dell’auto coinvolta nel sinistro, è morta, mentre altre 6 persone sono rimaste ferite, 4 in modo grave. I feriti sono stati trasportati in diversi ospedali della zona, Bolzano, Vipiteno e Bressanone. Si indaga intanto per capire l’esatta dinamica dell’incidente mortale.