Incidente sull’A1 tra Capua e Santa Maria Capua Vetere: un’auto si ribalta e prende fuoco, feriti gravi e traffico bloccato per ore.

Un grave incidente stradale si è verificato oggi sull’autostrada A1, teatro di uno scontro violento tra due auto. Uno dei veicoli coinvolti si è ribaltato e ha preso fuoco, causando un bilancio pesante. Sul posto sono intervenuti immediatamente i soccorsi, mentre la circolazione è stata temporaneamente bloccata per permettere le operazioni di emergenza e la messa in sicurezza dell’area.

Questa mattina, intorno alle ore 5, un grave sinistro ha coinvolto due autovetture sull’autostrada A1, nel tratto compreso tra i caselli di Capua e Santa Maria Capua Vetere, in direzione Napoli. A seguito dello scontro, una delle vetture si è ribaltata e ha preso fuoco, mentre l’altra è rimasta ferma al centro della carreggiata.

Immediato l’intervento dei vigili del fuoco del Comando provinciale di Caserta, giunti dalla sede centrale, che hanno domato le fiamme e messo in sicurezza i veicoli. Sul posto sono intervenuti anche i soccorsi sanitari, il personale di Autostrade per l’Italia e le forze dell’ordine, impegnate nelle operazioni di rilievo e gestione della viabilità.

Incidente tra due auto sull’A1: feriti gravi e pesanti disagi al traffico

L’incidente ha coinvolto tre persone, estratte dalle vetture dai soccorritori e medicate dal 118, che le ha trasportate in ospedale in codice rosso.

Il tratto autostradale è stato temporaneamente chiuso per consentire le operazioni di emergenza, causando la formazione di lunghe code. Secondo Autostrade per l’Italia, si sono create code fino a 8 chilometri tra i caselli di Caianello e Santa Maria Capua Vetere. Gli automobilisti diretti a Napoli sono invitati a uscire a Caianello e rientrare a Santa Maria Capua Vetere tramite la Strada Statale 6 Casilina per evitare rallentamenti.

Il traffico scorre su due corsie, mentre i mezzi coinvolti sono stati rimossi con l’ausilio di carri attrezzi.