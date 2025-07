Tragedia la scorsa notte sul Raccordo autostradale 13 a Trieste: un uomo di 45 anni è stato investito e ucciso dopo essere sceso dall’auto. Ecco cosa è successo.

Trieste, scende all’auto dopo un incidente: uomo investito in autostrada

La scorsa notte sul Raccordo autostradale 13 a Trieste, tra Sistiana e Sgonico, al chilometro 3+600, direzione Venezia, un uomo di 45 anni è morto dopo essere stato investito da un’auto in transito.

L’uomo era rimasto precedentemente coinvolto in un incidente non grave ma, una volta sceso dal veicolo, ha scavalcato il guardrail ed è stato travolto e trascinato per circa 70 metri. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, con anche i Vigili del Fuoco e gli addetti Anas Fvg. Si indaga per stabilire l’esatta dinamica del sinistro.

Trieste, sotto choc la donna alla guida del veicolo investitore

Come visto un uomo di 45 anni, dopo essere rimasto coinvolto in un incidente non grave, è sceso dall’auto, ha scavalcato il guardrail ed è stato travolto da un’auto. Alla guida del mezzo investitore c’era una giovane donna che, sotto choc, è stato portata in ospedale per accertamenti. Come detto a dinamica dell’incidente è al momento al vaglio della Polizia, si cerca di stabilire con certezza cosa è successo.