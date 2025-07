Tragedia nel primo pomeriggio di ieri, martedì 15 luglio 2025. Un camion ha travolto un’auto, una Fiat Panda, che si era improvvisamente fermata in galleria. Il bilancio: tre morti e due feriti. Illeso il conducente del mezzo pesante.

Incidente sull’A1: tre morti e due feriti

E’ di tre morti e due feriti il bilancio del terribile incidente di ieri pomeriggio sull’A1, nella galleria di Base della Variante di Valico, nel tratto toscano ma al confine con l’Emilia-Romagna.

Secondo le prime ricostruzioni, cinque persone viaggiavano a bordo di una Fiat Panda, direzione Bologna. Improvvisamente l’auto si sarebbe fermata sulla corsia di marcia all’interno della galleria. Da un video si vedrebbe proprio l’auto ferma con le doppie frecce accese. Le auto che sopraggiungevano sono riuscite a evitare la collisione, cosa che non è però riuscita a un camion. L’impatto è stato violentissimo e ha causato la morte di tre persone e un cane. Due invece i feriti. Illeso invece il conducente del mezzo pesante. La Polizia sta indagando per capire come mai l’auto si sia fermata in corsia e non abbia accostato.

Incidente sull’A1, chi erano le vittime dello schianto?

Una famiglia distrutta. A perdere la vita nel terribile incidente sull’A1 sono stati Mauro Visconti, 69 anni, Nydia Zoila Albuquerque Basulto, 65 anni di Lima (Perù), e la figlia di 39 anni, Carla Stephany Visconti, nata anche lei in Perù. Vivevano a Gravellona Toce, in Piemonte. Ferite l’altra figlia della coppia, Silvana Visconti, 37 anni, ricoverata in gravi condizioni al trauma center del policlinico di Careggi, così come in gravi condizioni è sua figlia di 4 anni. La famiglia stava tornando a casa dopo qualche giorno di vacanza. Le parole del sindaco di Gravellona Toce, Gianni Morandi: “è una tragedia che ha colpito tutta la nostra comunità, un grande dolore mio e di tutta la città.”