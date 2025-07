Castelletto di Soave, tragico incidente in moto: caduta fatale per un 64enne

Gli incidenti in moto possono essere molto pericolosi e spesso causano gravi conseguenze. Purtroppo, a Castelletto di Soave si è verificato un tragico incidente che ha provocato la morte di un uomo di 64 anni. Gli ultimi aggiornamenti sulla dinamica dello schianto e l’identità della vittima.

Tragico incidente in moto a Castelletto di Soave: muore 64enne

Nella tarda serata di lunedì 21 luglio, poco prima della mezzanotte, un grave incidente motociclistico si è verificato lungo la Strada Regionale 11, nel tratto compreso tra Soave e la frazione di Castelletto.

Un uomo di 64 anni ha perso la vita dopo essere caduto dalla moto mentre affrontava una rotonda in via Nazionale. Secondo le prime ricostruzioni dei carabinieri di Soave, il centauro avrebbe perso il controllo del mezzo per cause ancora da accertare.

I soccorritori del Suem 118, intervenuti con ambulanza e automedica, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso sul posto. Stando alle prime indagini delle forze dell’ordine, non risulterebbero coinvolti altri veicoli.

Tragico incidente in moto a Castelletto di Soave: chi era la vittima

La vittima dell’incidente è Alessandro Clinz, artigiano di 64 anni originario di Cividale del Friuli e residente a Prepotto. Da pochi giorni si trovava in Veneto, a San Martino Buon Albergo, per trascorrere del tempo con la famiglia dell’ex moglie, con cui aveva mantenuto un rapporto di collaborazione e rispetto nonostante la separazione.

L’uomo era rientrato da un viaggio a Torino per celebrare la laurea della figlia Gaia, evento che aveva riempito di gioia e orgoglio tutta la famiglia. La sua passione per le moto e la sua esperienza di motociclista erano note a chi lo conosceva, rendendo ancora più difficile spiegare le cause dell’incidente.

“Alessandro era una persona speciale, un brav’uomo a cui volevamo tutti bene, nonostante la fine del rapporto sentimentale con mia sorella. Era sereno, felice della laurea di Gaia. Nessuno può credere a quello che è successo“, ha dichiarato il cognato, come riportato da L’Arena.

L’uomo lascia due figlie e una comunità profondamente addolorata per questa improvvisa perdita.