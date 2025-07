Scontro fatale sulla A1: camion e furgone coinvolti in un grave incidente

Incidente mortale sulla A1 Panoramica: fatale tamponamento tra camion e furgone, traffico sospeso per ore.

Un grave incidente ha sconvolto la circolazione sulla A1 questa mattina, coinvolgendo un camion e un furgone in uno scontro che si è rivelato fatale. La dinamica dell’impatto è ancora in fase di accertamento, ma le conseguenze sono drammatiche.

Chiusura e interventi dopo l’incidente tra camion e furgone sulla A1

A causa del tamponamento, il tratto dell’A1 Panoramica compreso tra Aglio e Roncobilaccio, in direzione Bologna, è stato temporaneamente chiuso al traffico per consentire le operazioni di soccorso e messa in sicurezza dell’area.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Barberino di Mugello, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale di Autostrade per l’Italia, impegnati nelle attività di gestione del traffico e ricostruzione della dinamica. La circolazione è stata riaperta dopo diverse ore, anche se con disagi per gli automobilisti.

Tragedia sulla A1: incidente tra camion e furgone, drammatico epilogo

Questa mattina, intorno alle 7:25, un grave incidente ha coinvolto un furgone e un camion lungo l’autostrada A1 Panoramica, in carreggiata nord, nel territorio di Barberino di Mugello (Firenze).

Il conducente del furgone, un uomo di 43 anni, è rimasto incastrato nella cabina di guida dopo aver tamponato il mezzo pesante. I Vigili del Fuoco sono intervenuti tempestivamente utilizzando il divaricatore per liberare la vittima, ma purtroppo ogni tentativo di rianimazione da parte del personale sanitario si è rivelato vano. L’uomo è deceduto sul posto, segnando l’ennesima tragedia su questa importante arteria stradale.