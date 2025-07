Una tragedia ha colpito l’autostrada A1 nei pressi di Firenze, dove un grave incidente ha causato la morte di cinque persone della stessa famiglia. Tra le vittime, anche Silvana Visconti, mamma di Summer, la bambina di 4 anni che aveva lottato per la vita dopo lo schianto. L’evento ha lasciato sgomenta la comunità di Gravellona Toce e riaperto il dibattito sulla sicurezza stradale nelle gallerie autostradali.

Incidente in A1 vicino Firenze, mamma della piccola Summer in attesa di accertamenti per morte cerebrale

Secondo l’ANSA è in corso il procedimento per accertare la morte cerebrale di Silvana Visconti, 37 anni, madre della piccola Summer. La donna è ricoverata in condizioni estremamente gravi all’ospedale di Careggi, a seguito dell’incidente stradale avvenuto martedì scorso nella galleria di Base, sull’autostrada A1 in provincia di Firenze. Secondo le informazioni raccolte, la verifica dovrebbe concludersi nel tardo pomeriggio. Nel sinistro hanno perso la vita sul colpo i nonni e la zia materna della bambina, tutti residenti a Gravellona Toce, in Piemonte, nella provincia del Verbano-Cusio-Ossola. La piccola, di 4 anni, è invece deceduta mercoledì scorso all’ospedale Meyer di Firenze.

Strage sull’A1: morta anche Silvana Visconti, salgono a cinque le vittime

Da pochi minuti è giunta la notizia che è deceduta all’ospedale di Careggi, a Firenze, Silvana Visconti, 37 anni, madre della piccola Summer e unica sopravvissuta dell’incidente avvenuto martedì scorso nella galleria di Base, lungo la Variante di Valico dell’A1, nel comune di Barberino del Mugello.

La Fiat Panda sulla quale viaggiavano si è fermata improvvisamente e un camion l’ha travolta. Con lei hanno perso la vita la figlia Summer, di 4 anni, i genitori Mauro Visconti (69 anni) e Zoila Basulto (65), e la sorella Carla Stephany Visconti (39). L’incidente ha sconvolto la comunità di Gravellona Toce, in provincia del Verbano-Cusio-Ossola, da dove proveniva la famiglia.

La piccola Summer, estratta viva dalle lamiere, è deceduta il giorno successivo all’ospedale pediatrico Meyer di Firenze. Gli organi della bambina sono stati donati grazie all’autorizzazione del giudice tutelare del Tribunale di Firenze. Silvana Visconti, inizialmente ricoverata in condizioni gravissime, è stata sottoposta a intervento chirurgico. Gli accertamenti per la morte cerebrale sono stati avviati oggi, il 18 luglio.

Il camionista coinvolto nell’incidente è indagato per omicidio stradale. L’incidente ha avuto un impatto devastante sulla famiglia Visconti e sull’intera comunità di Gravellona Toce.