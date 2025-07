Tragico incidente in A1 vicino Firenze: la bambina ferita non ce l’ha fatta

Tragico incidente in A1 vicino Firenze: la bambina ferita non ce l’ha fatta

Il bilancio dell’incidente stradale avvenuto ieri sull’A1 a Barberino del Mugello, vicino Firenze, si è purtroppo aggravato ulteriormente: è infatti deceduta anche la bambina rimasta ferita. Le cause dello scontro sono ancora sotto indagine da parte delle autorità.

Tragico incidente in A1 vicino Firenze: le indagini

Il tragico incidente ha causato la morte di persone appartenenti tutte alla stessa famiglia di Gravellona Toce, in provincia di Verbania.

Le prime ricostruzioni indicano che la Fiat Panda avrebbe rallentato o si sarebbe fermata all’interno della galleria per motivi ancora da chiarire. Il camion che la seguiva non è riuscito a fermarsi in tempo, tamponando violentemente l’auto e schiacciandola contro le pareti della galleria.

L’autista del mezzo pesante sarebbe stato iscritto nel registro degli indagati con l’accusa di omicidio stradale. La Polizia Stradale sta proseguendo le indagini, analizzando le immagini delle telecamere di sorveglianza e raccogliendo le testimonianze dei presenti per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente.

Tragico incidente in A1 vicino Firenze: perde la vita anche la bambina ferita

Si è aggravato drammaticamente il bilancio dell’incidente avvenuto ieri sull’autostrada A1 a Barberino del Mugello, nei pressi di Firenze, che ha colpito duramente una famiglia di Gravellona Toce, nel Verbano Cusio Ossola. È deceduta Summer, la bambina di 4 anni trasportata all’ospedale pediatrico Meyer di Firenze dopo essere stata coinvolta nello scontro.

La piccola viaggiava insieme ai nonni, alla zia e alla madre sulla Fiat Panda travolta da un tir. La notizia è stata confermata dai Carabinieri del Comando provinciale di Verbania. Restano critiche le condizioni di Silvana Visconti, 37 anni, madre di Summer e conducente dell’auto, attualmente l’unica sopravvissuta.

Nell’impatto con il mezzo pesante hanno perso la vita sul colpo Mauro Visconti, 69 anni, pensionato, sua moglie Zoila Nydia Basulto Albuquerque, 65 anni, impiegata presso la struttura assistenziale Sacra Famiglia, e Carla Stephany Visconti, 39 anni. A bordo della stessa vettura si trovava anche Silvana Visconti, 37 anni, sorella di Carla e madre della piccola Summer, deceduta poco dopo; Silvana è tuttora ricoverata in condizioni gravissime all’ospedale Careggi di Firenze.