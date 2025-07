Roma, grave incidente tra ambulanza e due auto: diversi feriti

Grave incidente a Roma: ambulanza coinvolta in uno scontro con due auto

Incidente tra ambulanza e due auto sulla Cristoforo Colombo a Roma: feriti trasportati in ospedale e traffico in tilt per l’intervento dei soccorsi.

Un grave incidente stradale si è verificato ieri sera a Roma, coinvolgendo un’ambulanza e due automobili. Sul posto sono intervenuti rapidamente i soccorsi per gestire la situazione e prestare assistenza ai feriti.

Nella prima serata di ieri, venerdì 18 luglio, un grave incidente si è verificato lungo la Cristoforo Colombo, nel quadrante sud-ovest di Roma.

Un’ambulanza, presumibilmente diretta al pronto soccorso con un paziente a bordo, si è schiantata contro due veicoli.

Nel violento impatto, una delle auto è stata sbalzata sulla corsia opposta, ribaltandosi e colpendo la seconda vettura coinvolta. I mezzi hanno riportato danni significativi, mentre l’emergenza è stata subito gestita dai soccorsi giunti rapidamente sul posto.

Subito dopo l’incidente, la polizia locale di Roma Capitale, appartenente all’VIII gruppo Tintoretto, ha messo in sicurezza la zona, chiudendo temporaneamente il tratto stradale per consentire i rilievi. I vigili del fuoco hanno estratto dalle lamiere le persone rimaste coinvolte, mentre gli operatori del 118 hanno preso in carico i feriti.

Due persone sono state trasferite al pronto soccorso in codice giallo, insieme al paziente presente nell’ambulanza, che è stato trasportato d’urgenza ma non sarebbe in condizioni critiche. Le autorità stanno ancora accertando la dinamica esatta dell’incidente.