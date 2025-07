Grave incidente stradale per il bus dei tifosi del Catania: soccorsi e autorità in azione per gestire l’emergenza.

Un grave incidente ha coinvolto un bus con a bordo tifosi del Catania, causando numerosi feriti, alcuni dei quali in condizioni serie. Il mezzo stava trasportando i supporter in viaggio verso Norcia per seguire il ritiro precampionato della squadra rossazzurra.

Catania, bus dei tifosi coinvolto in un incidente: grave bilancio

Un bus con a bordo sostenitori della Curva Sud del Catania è rimasto coinvolto in un grave incidente stradale mentre era in viaggio da Catania verso Norcia, in Umbria, dove la squadra sta svolgendo il ritiro precampionato.

Lo schianto è avvenuto nei pressi di Salerno, causando nove feriti.

Secondo le prime indiscrezioni, due di loro sono stati ricoverati in condizioni serie: uno all’ospedale di Polla, dove versa in prognosi riservata, e l’altro al nosocomio del Vallo della Lucania, cosciente ma sempre in prognosi riservata. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti tempestivamente soccorritori e forze dell’ordine, che stanno conducendo accertamenti per chiarire la dinamica dell’incidente.

La società del Catania e il provvedimento dopo l’incidente

Secondo il quotidiano La Sicilia, la società Calcio Catania, in collaborazione con la questura di Perugia, sta al momento valutando se mantenere o rinviare l’amichevole prevista per domani alle 18 contro una formazione locale, così come la presentazione ufficiale della squadra, programmata in piazza per le 21.30.

Nonostante l’incidente che ha coinvolto alcuni tifosi, il gruppo squadra ha portato a termine regolarmente la sessione di allenamento mattutina e ha proseguito nel pomeriggio con le attività tecniche stabilite nel calendario di preparazione.