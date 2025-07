Allarme collisione aerea negli Stati Uniti: pilota effettua una rapida discesa per evitare lo scontro in volo.

Un momento di grande tensione ha attraversato i cieli nelle scorse ore, quando un caccia militare e un aereo di linea sono stati protagonisti di un pericoloso avvicinamento, sfiorando la collisione. L’incidente ha provocato diversi feriti e ha subito attivato le autorità e i soccorsi. Resta ancora da chiarire la dinamica esatta che hanno portato a questa situazione di grave rischio.

Collisione sfiorata tra caccia e aereo di linea: un allarme crescente per la sicurezza nei cieli americani

L’episodio di ieri rappresenta almeno la seconda collisione sfiorata nel corso di questa settimana negli Stati Uniti. Solo pochi giorni fa, un aereo della Delta diretto da Minneapolis a Minot ha rischiato di scontrarsi con un bombardiere B-52. A marzo, inoltre, un incidente simile si era verificato all’aeroporto Ronald Reagan Washington National, dove pochi mesi prima una collisione tra un volo commerciale e un elicottero militare aveva causato decine di vittime.

Questi eventi evidenziano le crescenti criticità nella gestione dello spazio aereo, sottolineando la necessità di una maggiore attenzione e coordinamento tra voli civili e militari per prevenire tragedie.

Paura nei cieli, collisione sfiorata tra caccia e aereo di linea: ci sono feriti

Ieri un volo della compagnia statunitense Southwest Airlines ha vissuto momenti di panico poco dopo il decollo dall’aeroporto di Hollywood Burbank, in California. Il pilota del volo 1496, diretto a Las Vegas, è stato costretto a una rapida e improvvisa discesa di circa 145 metri per evitare un possibile impatto con un caccia militare britannico Hawker Hunter, di proprietà di un appaltatore della Difesa.

Durante la manovra, due assistenti di volo sono rimasti feriti e sono stati trasportati in ospedale. La Federal Aviation Administration (FAA) ha avviato un’indagine per chiarire le cause di questo pericoloso avvicinamento tra i due velivoli, che si trovavano inspiegabilmente alla stessa altitudine.