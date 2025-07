Violenza nello stato di Plateau: numerose vittime in un agguato durante il me...

Un attacco armato ha colpito un mercato affollato nello stato di Plateau, nel centro della Nigeria, provocando diverse vittime e alimentando nuove preoccupazioni per la sicurezza nella regione. L’agguato è avvenuto in un’area già segnata da frequenti tensioni tra comunità locali e da episodi di violenza armata.

Nigeria, terra contesa e violenze cicliche: lo stato di Plateau ancora teatro di scontri sanguinosi

All’indomani dell’attacco, tensioni già latenti sono esplose in atti di vendetta: un gruppo di giovani del posto avrebbe preso d’assalto un insediamento Fulani vicino alla zona dell’imboscata, causando nuove vittime. L’episodio si inserisce in un contesto di conflitti ciclici tra comunità di pastori e agricoltori, alimentati dalla competizione per le risorse naturali in un territorio dove la terra coltivabile è sempre più contesa.

Lo Stato di Plateau, situato nel centro della Nigeria, è da anni attraversato da gravi scontri intercomunitari, resi ancora più frequenti dalla debole presenza delle istituzioni statali e dall’insicurezza diffusa. In questo scenario, le richieste di rafforzare le misure di protezione per la popolazione civile si moltiplicano, mentre cresce il timore di una nuova ondata di violenze a catena.

Nigeria, almeno 14 morti in un agguato durante il mercato nello stato di Plateau

Un veicolo carico di passeggeri è stato assalito da un gruppo armato nella zona di Bokkos, nello stato nigeriano di Plateau, mentre stava rientrando da un mercato settimanale. L’attacco, avvenuto a mezzogiorno di giovedì, ha provocato 14 vittime tra cui donne e bambini molto piccoli.

Secondo le testimonianze raccolte da fonti locali e dalla Croce Rossa, gli aggressori hanno intercettato il mezzo e aperto il fuoco senza preavviso. La zona di Bokkos, nota per essere un centro agricolo strategico e sede di mercati frequentati da commercianti provenienti anche da paesi limitrofi, è da tempo teatro di violenze e tensioni etniche.

Farmasum Fuddang, rappresentante di un’organizzazione culturale locale, ha riferito che l’imboscata è avvenuta lungo una delle principali vie di collegamento con il mercato e ha ribadito la necessità urgente di una maggiore presenza delle forze di sicurezza. Le autorità locali, al momento, non hanno rilasciato dichiarazioni ufficiali sull’accaduto.