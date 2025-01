Almeno 70 vittime in Nigeria centrale a causa dell'esplosione di un'autocisterna, a riferirlo è l'agenzia per la sicurezza stradale.

Almeno 70 persone sono morte nell’esplosione di un’autocisterna nella Nigeria centrale. Lo riferisce l’agenzia per la sicurezza stradale.

Secondo una prima ricostruzione, un’autocisterna carica di carburante è esplosa presso la Dikko Junction, lungo la tangenziale Abuja-Kaduna, nella zona di Gurara, nello Stato del Niger.

Il quotidiano locale The Daily Sun riporta che, secondo i testimoni, il mezzo si è improvvisamente bloccato in un punto critico della strada. Nel tentativo di manovrare, l’autocisterna si è ribaltata, riversando benzina sull’asfalto. Numerosi giovani della zona si sono radunati per raccogliere il carburante caduto, ma il veicolo è esploso improvvisamente, causando morti e feriti.

“Il bilancio delle vittime è salito a 70”, ha dichiarato Kumar Tsukwam, direttore dell’Agenzia per lo Stato del Niger, il quale precisa che l’autocisterna trasportava 60.000 litri di benzina.

Il governatore dello Stato del Niger, Umaru Bago, ha parlato di un evento straziante esortando la popolazione ad essere sempre responsabile e a dare priorità alla propria sicurezza.

Una precedente esplosione lo scorso ottobre

Il prezzo della benzina, quintuplicato in 18 mesi, ha spinto molte persone a compiere gesti estremi, mettendo a rischio la propria vita per recuperare il carburante in caso di incidenti stradali. Lo scorso ottobre, un episodio simile nello Stato di Jigawa, nel nord del Paese, ha causato la morte di oltre 170 persone.