Un 32enne nigeriano è stato arrestato a Padova con l’accusa di tentato duplice omicidio: ha tentato di aggredire due poliziotti con un’ascia.

Padova, 32enne nigeriano tenta di aggredire due poliziotti con un’ascia

Il fatto è accaduto intorno alle 4 di lunedì 16 dicembre, quando alla Sala Operativa della Questura è giunta una segnalazione di un uomo, in stato di agitazione, con un’ascia per strada. Sul posto si sono recate le pattuglie delle Volanti: gli agenti hanno cercato di usare lo spray al peperoncino e poi il taser per fermare l’uomo, ma ogni tentativo è stato vano. Successivamente l’uomo si è scagliato con l’ascia in mano prima contro un poliziotto, che si è riparato dietro l’auto di servizio, poi contro un’ispettore delle Volanti il quale, dopo avergli intimato l’alt, ha usato la postola di ordinanza sparando alle gambe dell’aggressore. Il 32enne è stato accompagnato dall’ambulanza in ospedale dove, dopo essere stato sedato, è stato medicato per una ferita alla gamba destra. Addosso all’uomo, oltre all’ascia, sono stati trovati due coltelli, uno a serramanico e uno di tipo svizzero.

Padova, tenta di aggredire due poliziotti: arrestato 32enne nigeriano

Il 32enne è stato arrestato ed è accusato di tentato duplice omicidio. Il cittadino nigeriano è risultato irregolare, richiedente asilo con rigetto dell’istanza e gravato da denunce per resistenza, violenza e minaccia a pubblico ufficiale nelle province di Padova e Venezia. Luca Zaia, presidente del Veneto, ha dichiarato: “Quanto è successo è di enorme gravità soprattutto pensando che l’aggressore aveva a suo carico già alcune denunce per minaccia e resistenza. I cittadini hanno diritto alla sicurezza e uno dei primi passi per garantirla è il rispetto dell’autorità e del lavoro di chi è chiamato a tutelarla. La giustizia ora farà il suo corso e mi auguro che sia comminata una pena adeguata“.

