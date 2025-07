Aggressione con coltello in un supermercato, colpite almeno undici persone

L'autore del gesto è entrato in un supermercato del Michigan impugnando un coltello a serramanico e ha colpito persone a caso

É entrato in un supermercato con un coltello a serramanico tra le mani e ha iniziato ad accoltellare le persone presenti. Il drammatico episodio si è consumato in un Walmart di Traverse City, nello stato americano del Michigan: l’area è stata immediatamente presidiata dalle autorità intervenute con numerose pattuglie per impedire al sospetto di proseguire nella sua azione.

Il bilancio finale è drammatico.

Stando a quanto ricostruito dalle autorità l’aggressore sarebbe entrato nel supermercato iniziando ad accoltellare persone a caso e colpendone almeno undici. Secondo gli investigatori non si tratterebbe, dunque, di clienti presi di mira in maniera specifica in quanto l’attacco sarebbe avvenuto casualmente. L’autore del gesto ha 42 anni ed è stato arrestato dallo sceriffo locale, giunto sul posto dopo che è stato lanciato l’allarme.

I feriti sono stati soccorsi e trasportati in un ospedale nel nord del Michigan. Stando a quanto riferito dalla portavoce Megan Brown vi sarebbero cinque persone in gravi condizioni mentre le altre sei si troverebbero ricoverate in condizioni critiche.