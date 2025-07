Dazi, Usa-Ue cercano l’accordo: incontro ufficiale tra von der Leyen e Trump

Dazi Ue-Usa, si intensificano le trattative in vista dell’incontro in Scozia tra Ursula von der Leyen e Donald Trump per raggiungere un accordo.

Le tensioni commerciali tra Usa e Ue sembrano avviarsi verso una possibile svolta. Dopo settimane di contrasti sui dazi, è previsto nelle prossime ore un importante incontro tra la presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, e il presidente americano Donald Trump. L’obiettivo principale è trovare un’intesa che possa ridurre le tariffe e rilanciare il dialogo economico, evitando così ulteriori ripercussioni sui mercati globali e sulle relazioni bilaterali.

Dazi, Usa-Ue cercano l’accordo: tutti i dettagli

Lo schema dell’intesa in discussione ricalca l’accordo già siglato tra Washington e Tokyo e prevede una tariffa base del 15% per i prodotti europei esportati negli Usa, mantenendo il principio della “nazione più favorita” secondo le regole dell’Organizzazione mondiale del commercio. Tuttavia, il nodo più difficile resta quello dell’acciaio e dell’alluminio, per cui gli Stati Uniti intendono mantenere tariffe più elevate, intorno al 50%, confermando così una linea dura già adottata in passato.

In caso di mancato accordo, Bruxelles ha già predisposto una lista di contromisure da attuare entro il 7 agosto. Tra i settori che potrebbero beneficiare di esenzioni o di tariffe più basse ci sono l’automotive, grazie alla pressione esercitata dalle industrie tedesche, e quelli ad alta tecnologia come aerospaziale, robotica e farmaceutico, per i quali si cerca di evitare impatti negativi sui consumatori e sulle filiere produttive.

Resta però un’incertezza riguardo alla possibile imposizione di dazi sui medicinali, che Trump non ha escluso, ipotizzando aumenti tariffari anche molto elevati. Bruxelles, dal canto suo, potrebbe concedere alcune flessibilità tecniche per favorire gli scambi in ambiti strategici come digitale, intelligenza artificiale e energia, inclusi impegni per incrementare le importazioni di gas naturale liquefatto e prodotti militari statunitensi.

Dazi, Usa-Ue cercano l’accordo: incontro ufficiale tra von der Leyen e Trump

Un possibile accordo sui dazi tra Unione Europea e Stati Uniti sembra ormai vicino, con un incontro programmato per domani, domenica 27 luglio, in Scozia tra la presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, e il presidente americano Donald Trump.

“Non vedo l’ora di incontrare Ursula von der Leyen domenica, è una donna molto rispettata”.

La scadenza fissata per un’intesa è il 1° agosto, mentre negli ultimi giorni è circolata l’ipotesi di un compromesso che preveda una tariffa doganale uniforme al 15% sulle importazioni europee negli Stati Uniti, con alcune esenzioni per settori strategici. Secondo quanto riferito da fonti vicine ai negoziati, l’accordo è sostanzialmente nelle mani di Trump, che si è detto ottimista riguardo alla possibilità di raggiungere un’intesa definita “la più grande di tutte” con l’Europa, anche se resta incerta la trattativa con il Canada, dove si profila invece l’ipotesi di un mancato accordo e l’introduzione unilaterale di tariffe da parte degli Stati Uniti.