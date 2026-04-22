Scontro Michel e von der Leyen: possibili ripercussioni sui rapporti con la Turchia

Un acceso botta e risposta tra Charles Michel e Ursula von der Leyen riporta al centro la Turchia e le critiche sullo stile di comando all'interno delle istituzioni europee

La discussione politica tra Bruxelles e Ankara è tornata a incendiare i riflettori dopo lo scambio di accuse tra Charles Michel e Ursula von der Leyen. Le parole della presidente della Commissione, pronunciate durante un evento in Germania (April 18, 2026), sono state interpretate come un monito sulla possibile influenza esterna nel continente, mentre l’ex presidente del Consiglio europeo è intervenuto per sottolineare il ruolo strategico della Turchia per la sicurezza e la politica migratoria europea.

Lo scontro è emerso in pubblico e sui social, con ripercussioni immediate nel dibattito istituzionale. Da una parte la Commissione ha cercato di chiarire il senso delle dichiarazioni, dall’altra Michel ha rilanciato una difesa netta di Ankara, richiamando l’attenzione su elementi concreti come i corridoi energetici e l’impegno della Turchia all’interno della NATO.

Il confronto ha riacceso una rivalità personale e politica che ha radici profonde nella gestione delle relazioni esterne dell’Unione.

Il nodo delle parole su Ankara

Le frasi attribuite a von der Leyen circa il rischio di influenze «russe, turche o cinesi» hanno generato una forte reazione diplomatica e politica. La Commissione ha poi espresso l’intenzione di enfatizzare l’importanza geopolitica della Turchia, ma la rettifica non ha spento le polemiche.

Sullo sfondo si collocano questioni pratiche: la Turchia resta un alleato della NATO, un partner per la gestione dei flussi migratori e un attore chiave nei collegamenti energetici verso l’Europa.

Le repliche ufficiali

Nel duro botta e risposta, Michel ha definito la Turchia come «un elemento centrale» per la sicurezza europea, rimarcando che l’Europa non diventa più forte con semplificazioni e doppie misure. La sua presa di posizione, rilanciata su X, ha puntato a bilanciare il discorso pubblico e a ricordare il valore strategico di Ankara, richiamando al contempo la necessità di coerenza nelle politiche Ue.

Una rivalità che non è nuova

Il confronto tra Michel e von der Leyen non è un episodio isolato: la loro relazione è stata caratterizzata da tensioni visibili anche in passato. L’incidente noto come “sofagate” (April 2026) rimane un simbolo di quella frattura, quando la dinamica protocollare in visita ad Ankara lasciò la presidente della Commissione in una posizione marginale rispetto al presidente del Consiglio. Quel momento segnò un punto di rottura della fiducia reciproca e alimentò una narrativa di scontri personali che si è protratta negli anni successivi.

Conseguenze istituzionali

La contesa ha avuto ricadute pratiche: accuse di accentramento del potere, proposte di strutture alternative per la raccolta di informazioni e critiche interne al modo di guidare la Commissione. Michel ha parlato di una governance autoritaria, lamentando una riduzione del ruolo attivo dei commissari e una concentrazione decisionale nell’ufficio della presidente.

Critiche, alleati e implicazioni per la politica europea

Lo scambio pubblico ha attirato anche interventi di leader di Paesi membri. In particolare il presidente cipriota ha ricordato il tema sensibile dell’occupazione di parte dell’isola dal 1974, sollevando la questione delle responsabilità e delle «doppie misure» nel dibattito europeo. Allo stesso tempo, commenti di altri esponenti Ue hanno evidenziato malumori più ampi: dalle accuse di superamento del mandato alle preoccupazioni per la trasparenza, citando anche casi controversi come il cosiddetto Pfizergate.

La disputa rischia di avere conseguenze sulla coesione delle politiche esterne: un’Unione divisa nelle valutazioni su Ankara potrebbe vedere compromessi i negoziati su migrazione, sicurezza e energia. Inoltre, le critiche interne alla leadership sollevano interrogativi su come vengono prese decisioni strategiche all’interno delle istituzioni comunitarie e se sia necessaria una ridefinizione dei ruoli tra il Consiglio e la Commissione.

In chiusura, lo scontro tra Charles Michel e Ursula von der Leyen non è solo un confronto personale, ma riflette tensioni strutturali nella politica estera europea. Le dichiarazioni e le repliche continuano a riverberarsi nel dibattito pubblico e istituzionale, lasciando aperte domande sul futuro del rapporto Ue-Turchia e sulla governance interna dell’Unione.