Guerra, Trump su tutte le furie contro Netanyahu: "Sei un pazzo! Ecco perché...

Guerra, Trump su tutte le furie contro Netanyahu: "Sei un pazzo! Ecco perché...

Durante una telefonata, Donald Trump avrebbe definito Benjamin Netanyahu “un pazzo” dopo l’escalation di Israele in Libano. Ma ecco i dettagli.

Guerra, preoccupa la situazione in Libano

Una giornata di tensioni che sembrava aver fatto fare diversi passi indietro tra Stati Uniti e Iran per la pace anche se ora Washington e Teheran sembrano essersi rimessi in carreggiata per trovare un accordo.

Al centro c’è la situazione in Libano, con l’avanzata dell’esercito israeliano e la minaccia di bombardamenti su Beirut, attacco rimandato dopo una telefonata tra Donald Trump e Benjamin Netanyahu. Secondo quanto riporta Axios, la telefonata avrebbe avuto toni accessi. I dettagli.

Guerra, Trump su tutte le furie contro Netanyahu: “Se un pazzo! Ecco perché tutti odiano Israele”

Donald Trump

avrebbe descritto la telefonata con Benjamin Netanyahu “produttiva” ma, secondo quanto riporta Axios, il Tycoon si sarebbe scagliato contro il leader israeliano per l’escalation in Libano. Axios ha citato due funzionari statunitensi e una terza persona che avrebbe assistito alla conversazione, con Trump che avrebbe definito Netanyahu “un pazzo”, accusandolo anche di ingratitudine: “Sei completamente pazzo.

Saresti in prigione se non fosse per me. Ti sto salvando il c***. Ora tutti ci odiano. Tutti odiano Israele per questo motivo.”