La guerra in Ucraina continua e i funzionari hanno lanciato un allarme che riguarda le spese insostenibili.

Il conflitto tra Russia e Ucraina continua a intensificarsi sul fronte militare. Nel corso del mese di maggio, le forze russe hanno incrementato l’utilizzo di droni a lunga distanza e missili contro il territorio ucraino, raggiungendo livelli mai registrati prima dall’inizio della guerra.

Guerra in Ucraina: “Record di droni russi”

Secondo i dati diffusi dall’aeronautica militare ucraina, nel mese di maggio sono stati impiegati oltre ottomila droni a lungo raggio negli attacchi contro diverse aree del Paese.

Si tratta di un aumento rilevante rispetto ad aprile, che già aveva fatto segnare numeri particolarmente elevati. Mosca ha utilizzato anche più di duecento missili, confermando una strategia basata su bombardamenti continui e su larga scala.

I funzionari hanno lanciato l’allarme e hanno chiesto il supporto dei partner internazionali, in particolare per rafforzare i sistemi di difesa aerea e proteggere le infrastrutture strategiche.

Nel frattempo, il ministero della Difesa russo ha comunicato l’avanzata delle proprie truppe nella regione di Donetsk, annunciando la presa di un nuovo centro abitato nell’area orientale dell’Ucraina.

Guerra in Ucraina, allarme dei funzionari: crescono le preoccupazioni per i costi della guerra

Mentre le operazioni militari proseguono, emergono segnali di preoccupazione anche all’interno delle istituzioni russe.

Secondo indiscrezioni riportate da fonti internazionali, alcuni dirigenti del ministero delle Finanze e della Banca centrale avrebbero espresso dubbi sulla sostenibilità economica delle attuali spese militari.

Gli esperti temono che l’elevato impegno finanziario richiesto dal conflitto possa pesare in modo sempre più significativo sui conti pubblici del Paese. Per questo motivo sarebbero state avanzate proposte volte a contenere i costi della difesa e a ridurre il rischio di un ulteriore aumento del deficit statale.