Il presidente Emmanuel Macron pronto a lasciare la politica: l’annuncio sorprende tutti

Emmanuel Macron ha annunciato che, una volta terminato il suo secondo mandato nel 2027, si ritirerà definitivamente dalla politica. La dichiarazione è arrivata durante un incontro con studenti a Nicosia e segna la volontà del presidente francese di chiudere la sua carriera pubblica dopo dieci anni all’Eliseo.

Percorso, motivazioni e bilancio dell’esperienza all’Eliseo per Emmanuel Macron

Nel confronto con gli studenti a Nicosia, a Cipro, Macron ha ripercorso anche le ragioni che lo hanno portato alla presidenza. Ha ricordato di aver lavorato come consigliere di altri presidenti e di essere stato ministro dell’economia, aggiungendo: “Prima ho consigliato altri presidenti e sono stato anche ministro, e poi mi sono detto che potevamo cambiare le cose più energicamente, più velocemente“.

Secondo la sua visione, l’accesso alla presidenza rappresentava lo strumento più efficace per incidere sul futuro della Francia e dell’Europa: “il modo più efficace per far avanzare la Francia e l’Europa e difendere i valori in cui credo“.

Macron ha poi sottolineato la difficoltà di tradurre le intenzioni politiche in risultati pienamente soddisfacenti, riconoscendo limiti e passi falsi nella gestione del potere.

Ha ammesso: “Ci sono cose che hai fatto e non sei riuscito a fare bene, oppure che non hai spiegato nel modo giusto, o che non erano la cosa giusta da fare, o ancora che non abbiamo realizzato abbastanza rapidamente“, spiegando di aver anche rivisto e corretto alcune decisioni nel corso degli anni.

Sul piano biografico, il presidente francese, oggi 49enne ed ex banchiere, guida la Francia dal 14 maggio 2017. In passato è stato ministro dell’economia, dell’industria e del digitale tra il 2014 e il 2016 nel governo Valls. Dopo aver militato nel Partito socialista dal 2006 al 2009, ha fondato nell’aprile 2016 il movimento centrista “La République en marche”, con cui ha vinto le elezioni presidenziali del 2017 ottenendo il 66,1% dei voti al secondo turno, diventando il più giovane presidente della storia francese a 39 anni.

Nel 2022 è stato rieletto con il 58,6% dei consensi nel ballottaggio contro Marine Le Pen, ma il suo partito ha perso la maggioranza assoluta in Parlamento, passando a una maggioranza relativa e dando vita a governi successivi di minoranza guidati prima da Élisabeth Borne (2022-2024) e poi da Gabriel Attal (dal 2024).

Il presidente Emmanuel Macron pronto a lasciare la politica: l’annuncio sorprende tutti

Emmanuel Macron ha comunicato la sua intenzione di lasciare la vita politica una volta concluso il secondo mandato presidenziale, previsto per maggio 2027. La dichiarazione è arrivata giovedì 23 aprile durante un incontro a Nicosia, a Cipro, con alcuni studenti franco-ciprioti, nell’ambito del vertice informale dei leader dell’Unione europea. L’incontro, trasmesso pubblicamente dall’Eliseo su X, ha offerto al presidente francese l’occasione per chiarire che non intende proseguire la sua attività politica dopo l’uscita dall’Eliseo.

Rivolgendosi ai giovani, Macron ha spiegato che la sua esperienza politica non è nata come una carriera pianificata: ha affermato che non era “tanto un progetto di carriera“. Ha inoltre dichiarato di non aver mai immaginato inizialmente di diventare capo dello Stato e che la sua scelta è stata motivata soprattutto dal desiderio di trasformare le idee in azione concreta, per contribuire al progresso del Paese e dell’Europa e difendere valori precisi. In modo netto ha ribadito: “Non ho fatto politica prima, non ne farò dopo“.