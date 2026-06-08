Negoziati di pace Ucraina-Russia: il ruolo chiave dell'Europa

In un momento cruciale per la risoluzione del conflitto in Ucraina, l’Europa sta assumendo un ruolo sempre più centrale nei negoziati di pace. Dopo mesi di sforzi diplomatici guidati dagli Stati Uniti, i leader europei stanno ora coordinando una nuova strategia per coinvolgere direttamente la Russia in colloqui significativi.

La decisione segue un incontro tra i leader di Ucraina, Francia, Germania e Regno Unito a Londra, dove è emersa la necessità di un approccio più unificato e coordinato.

Questo cambiamento strategico potrebbe avere un impatto significativo sul futuro del conflitto e sulle prospettive di pace nella regione.

Il ruolo chiave della Germania e il supporto degli Stati Uniti

Il cancelliere tedesco Friedrich Merz ha annunciato che l’Europa sta assumendo un ruolo di leadership nei negoziati, in stretta coordinazione con gli Stati Uniti.

Stefan Kornelius, portavoce di Merz, ha dichiarato che “questo processo sta guadagnando nuovo slancio in Europa” e che “stiamo continuando il processo di negoziazione che gli Stati Uniti hanno in gran parte guidato.”

Gli inviati del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, Steve Witkoff e Jared Kushner, hanno cercato di mediare tra Russia e Ucraina fin dall’inizio del 2026, ma con risultati limitati.

L’iniziativa europea arriva mentre Washington si concentra sempre più sul conflitto tra Stati Uniti, Israele e Iran.

Le condizioni per la pace e le prossime mosse diplomatiche

In una dichiarazione congiunta, Merz e i suoi omologhi in Francia e Regno Unito, insieme al presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy, hanno delineato cinque condizioni per la pace, tra cui un immediato cessate il fuoco e garanzie di sicurezza “robuste e legalmente vincolanti” per l’Ucraina. Hanno anche sottolineato che gli asset russi rimarranno congelati fino a quando il Cremlino non cesserà la sua aggressione e non risarcirà i danni causati dalla guerra.

I leader europei discuteranno ulteriormente la loro strategia durante un incontro del G7 a Evian e un summit del Consiglio Europeo a Bruxelles la prossima settimana. Kornelius ha sottolineato la necessità di un “supporto ampio” da parte di tutti i partner europei per “spingere verso la pace.”

La disponibilità di Putin e le sfide future

Tuttavia, rimane incerto se il presidente russo Vladimir Putin sia disposto a sedersi al tavolo dei negoziati con i leader europei, che sono stati esclusi dalle trattative dirette nonostante i loro sforzi per ottenere un ruolo più significativo. I paesi europei, in particolare la Germania, sono diventati i principali sostenitori militari di Kyiv e potrebbero adottare una linea più dura nei negoziati con Mosca rispetto ai loro omologhi statunitensi.

Zelenskyy ha inviato una lettera aperta a Putin lo scorso giovedì, esortandolo a incontrare per porre fine ai combattimenti, ma Putin ha ignorato l’appello il giorno successivo. In precedenza, Putin aveva suggerito l’ex cancelliere tedesco Gerhard Schröder come possibile mediatore, una proposta rapidamente respinta dalle capitali europee.

Kornelius ha avvertito che potrebbe “ci vorranno settimane o addirittura mesi” per convincere Putin a partecipare ai negoziati e che “solo un’Ucraina forte e la pressione sulla Russia persuaderanno Putin a ritirarsi.”. Ha sottolineato la necessità di prepararsi per quando arriverà quel momento, affermando che “dobbiamo stabilire una disponibilità al dialogo e concordare le condizioni sotto le quali tali colloqui possono avere luogo.”.