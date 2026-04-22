L’attacco verbale del propagandista russo Vladimir Solovyov contro la premier italiana Giorgia Meloni ha acceso un nuovo caso diplomatico tra Italia e Russia. Le sue dichiarazioni, pronunciate durante una trasmissione su Telegram, hanno provocato la convocazione dell’ambasciatore russo e una serie di reazioni politiche di condanna. L’episodio riporta al centro dell’attenzione la figura controversa del conduttore televisivo e il suo ruolo nella propaganda legata al Cremlino: ecco chi è.

Attacco mediatico di Vladimir Solovyov contro Giorgia Meloni: la replica della premier

Nel corso della sua trasmissione su Telegram Polnyj Kontakt (Full Contact), Vladimir Solovyov ha rivolto dure accuse e insulti alla premier italiana Giorgia Meloni, arrivando a parlare anche in lingua italiana. Le sue dichiarazioni, dal tono fortemente provocatorio, hanno immediatamente innescato una reazione istituzionale da parte dell’Italia, che ha convocato l’ambasciatore russo Alexey Paramonov per chiarimenti ufficiali.

L’episodio ha generato una vasta ondata di solidarietà nei confronti della presidente del Consiglio, con messaggi provenienti dalle più alte cariche dello Stato, incluso il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, oltre a numerosi esponenti politici.

La replica della premier è arrivata attraverso i social: “Per sua natura, un solerte propagandista di regime non può impartire lezioni né di coerenza né di libertà.

Ma non saranno certo queste caricature a farci cambiare strada. Noi, diversamente da altri, non abbiamo fili, non abbiamo padroni e non prendiamo ordini”. Un messaggio che ha rafforzato il tono istituzionale della risposta italiana di fronte a quello che è stato interpretato come un attacco propagandistico.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giorgia Meloni (@giorgiameloni)

Vladimir Solovyov, chi è il propagandista della tv di Stato russa che ha attaccato Meloni

Vladimir Solovyov è uno dei volti più influenti e controversi della televisione di Stato russa, da anni considerato tra i principali sostenitori della linea politica del Cremlino. Nato a Mosca nel 1963, è una figura centrale dell’apparato mediatico filogovernativo e conduce dal 2012 il programma “Serata con Vladimir Solovyov” su Russia-1, seguito da milioni di spettatori. La sua carriera televisiva è accompagnata da un forte legame con Vladimir Putin, che ha sostenuto pubblicamente e costantemente attraverso i suoi interventi.

Nel corso degli anni, Solovyov ha assunto un ruolo sempre più radicale, caratterizzato da toni aggressivi e dichiarazioni contro l’Occidente. Ha affermato, tra le altre cose: “Noi (i russi, ndr) andremo in paradiso – ha detto davanti alle telecamere – loro, semplicemente, gracchiano”. In altre occasioni ha utilizzato espressioni estreme sull’Ucraina e sui leader occidentali, arrivando a definizioni fortemente offensive e a posizioni belliciste. Dal 2022 è soggetto a sanzioni da parte di Unione Europea e Regno Unito, che lo hanno classificato come propagandista del regime russo.

La sua immagine pubblica è spesso associata a simboli patriottici e decorazioni ufficiali, tra cui l’Ordine d’onore, l’Ordine dell’Amicizia e l’Ordine di Alexander Nevsky, oltre al titolo di “Eroe della Repubblica popolare del Donbass”. Il Dipartimento di Stato americano lo ha definito “il più energico propagandista del Cremlino”. Negli anni ha anche alimentato teorie e dichiarazioni controverse su eventi internazionali e figure politiche, consolidando una reputazione fortemente divisiva.