Un volo diretto a Istanbul da Tunisi è stato costretto a un atterraggio d’emergenza dopo che un passeggero ha accusato un malore improvviso durante il viaggio. L’episodio, che ha destato preoccupazione tra i presenti, nasconde però un retroscena inaspettato che ha sorpreso anche il personale di bordo.

Volo Tunisi-Istanbul, atterraggio d’emergenza per malore di un passeggero

Durante la notte, il volo Turkish Airlines TK0658, in rotta da Tunisi a Istanbul, è stato costretto a un atterraggio d’emergenza all’aeroporto di Brindisi a causa del malore di un giovane passeggero iraniano.

Il ragazzo, di 17 anni, ha manifestato sintomi riconducibili a un possibile attacco epilettico mentre l’aereo sorvolava la costa ionica. Il pilota ha quindi deciso di deviare il volo verso Brindisi, dove il giovane è stato immediatamente soccorso dal personale sanitario e trasportato all’ospedale Perrino per le cure necessarie. L’aereo ha ripreso la rotta alle 4:37 verso Istanbul senza ulteriori problemi.

Volo Tunisi-Istanbul, atterraggio d’emergenza per malore di un passeggero: il retroscena inaspettato

Le verifiche condotte dalle autorità aeroportuali hanno messo in luce che il giovane passeggero era stato segnalato come scomparso dalle autorità tedesche nel 2024.

Nonostante la presenza di un mandato di rintraccio Schengen, non sono stati riscontrati ostacoli alla sua permanenza temporanea in Italia. Attualmente minorenne, il ragazzo si trova in una situazione giuridica di richiedente protezione internazionale, mentre sono in corso approfondimenti per stabilire se il suo caso fosse ancora attivo o se il suo ritrovamento non fosse stato comunicato alle autorità italiane. Nel frattempo, resta ricoverato in ospedale, anche se le sue condizioni non destano preoccupazioni.