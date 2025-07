A21, ultraleggero precipita sulla Corda Molle: morte due persone

Nel primo pomeriggio di oggi, un ultraleggero è precipitato in prossimità della Corda Molle, il raccordo che collega l’autostrada a A4 con la A21. L’impatto è stato devastante e le cause dell’incidente sono al vaglio delle autorità competenti.

A21, ultraleggero precipita sulla Corda Molle: coinvolti mezzi in transito

L’impatto dell’ultraleggero ha coinvolto anche due veicoli in marcia – un’auto e un furgone – che transitavano proprio in quel tratto al momento dello schianto.

I conducenti, due uomini di 49 e 56 anni, sono stati soccorsi dopo aver attraversato le fiamme generate dall’incendio, ma non avrebbero riportato lesioni gravi.

La dinamica dell’incidente è ora al vaglio della Polizia Stradale e dei Carabinieri. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco, diverse ambulanze, l’elisoccorso e le autorità sanitarie dell’Ats di Cremona. Il tratto in direzione Concesio è stato temporaneamente chiuso al traffico per consentire le operazioni di soccorso e messa in sicurezza.

Un ultraleggero è precipitato dopo mezzogiorno lungo la Corda Molle, il raccordo che collega l’autostrada A4 alla A21, nei pressi di Fenili Belasi, frazione tra i comuni di Flero e Azzano Mella, in provincia di Brescia. Il velivolo, un ultraleggero con a bordo il pilota e un passeggero, si è schiantato sulla carreggiata della Strada Provinciale 19, prendendo immediatamente fuoco.

Per i due occupanti non c’è stato nulla da fare: sono morti carbonizzati tra le lamiere. Al momento, le vittime non sono ancora state identificate e sono in corso accertamenti per risalire alla provenienza e al piano di volo del mezzo.