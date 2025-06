Questa mattina un ultraleggero è precipitato nei pressi della ferrovia Verona-Brennero: travi tranciati e circolazione in tilt.

Ultraleggero precipita accanto ai cavi della ferrovia Verona-Brennero: due feriti

Questa mattina un ultraleggero è precipitato a Peri, frazione di Dolcé, piccolo comune al confine con il Trentino. Il velivolo è caduto vicino ai binari della ferrovia Verona-Brennero, tranciando i cavi.

A bordo dell’ultraleggero c’erano due persone che sono riuscite a uscire dal velivolo autonomamente prima che prendesse fuoco. Trasportati in ospedale in codice giallo, le due persone non hanno riportato gravi ferite. Sul posto sono intervenuti i soccorsi del Suem 118, e anche i Vigili del Fuoco e Carabinieri. C’è da capire come mai l’ultraleggero è precipitato.

Ultraleggero precipita accanto ai cavi della ferrovia Verona-Brennero: circolazione in tilt

Come abbiamo visto, l’ultraleggero è precipitato nei pressi della ferrovia Verona-Brennero. Nel momento dell’impatto fortunatamente non stava passando alcun treno. La circolazione dei convogli è stata interrotta per permettere i soccorsi. Sul posto anche i tecnici ferroviari per il ripristino della circolazione normale dei treni. Un paio di ore fa si registravano ritardi per gli AV di circa mezz’ora, mentre per Intercity e Regionali anche di 60 minuti. Il consiglio, se dovete prendere un treno in quella zona, è di controllare sul sito ufficiale di Trenitalia nella sezione “Cerca Treno”.