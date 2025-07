Quando hanno visto il fumo diffondersi rapidamente dal ventre dell’aereo i passeggeri hanno utilizzato gli scivoli di emergenza per uscire ed allontanarsi. Momenti di grande preoccupazione e paura quelli vissuti dagli occupanti di un velivolo dell’American Airlines che si trovava sulla pista dell’aeroporto internazionale di Denver invaso dal fumo.

Sono stati attivati, dalle porte anteriori e posteriori, gli scivoli ed i passeggeri, compresi alcuni con dei bimbi in braccio, li hanno utilizzati per scappare.

Aereo invaso dal fumo, passeggeri in fuga dagli scivoli di emergenza

Un testimone ha girato un video che mostra decine di persone guadagnare la fuga dagli scivoli di emergenza gonfiabili dell’aereo, per scappare via. A bordo si trovavano 173 passeggeri e sei membri dell’equipaggio quando il fumo ha iniziato a diffondersi dalla zona centrale del velivolo creando momenti di ansia tra le persone.

Ma che cosa è successo? É stata la compagnia aerea American Airlines a rilasciare una dichiarazione, riportata da Reuters, per spiegare le ragioni dell’accaduto: il velivolo ha avuto “un problema meccanico durante la corsa di decollo all’aeroporto internazionale di Denver”, legato a “uno pneumatico dell’aereo”. Anche l’aeroporto di Denver ha fornito ulteriori dettagli sull’accaduto in un post su X: spiegando che a seguito di un problema segnalato al volo AA3023 su una pista sono intervenuti soccorritori e dipartimento dei vigili del fuoco. Tutti, passeggeri e membri dell’equipaggio, sono usciti dal velivolo: cinque persone sono state valutate per eventuali ferite sul posto, una invece è stata trasportata in ospedale.

Evacuazione dall’aereo, vigili del fuoco spengono incendio

Da parte del dipartimento dei vigili del fuoco è invece arrivata la conferma, in un altro post su X, di aver spento durante l’intervento un incendio. Il velivolo era diretto a Miami e alle 13:!5 locali aveva iniziato le procedure del decollo quando, arrivati a metà pista, a causa del problema riscontrato, si è dovuto fermare.