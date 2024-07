L'uomo è stato portato a riva da un 17enne che si è tuffato in acqua per soccorrerlo

Nella giornata di ieri, domenica 30 giugno, un uomo di 74 anni ha perso la vita per un malore improvviso mentre stava facendo il bagno davanti alla spiaggia Valvecchia, nel comprensorio della Brussa.

74enne muore in spiaggia dopo un malore in acqua

La vittima si chiamava Gabriele Di Biasi, aveva 74 anni ed era di Vittorio Veneto. Il fatto è successo domenica 30 giugno nella spiaggia Valvecchia: secondo alcuni testimoni, l’uomo avrebbe mangiato della frutta prima di andare a fare il bagno quindi non è da escludere una congestione fatale. Sul posto è arrivato un equipaggio del Suem 118 e l’elisoccorso Leone 1 di Treviso Emergenza che ha calato sulla spiaggia un operatore sanitario con il varricello ma i tentativi di rianimazione, andati avanti per circa un’ora, non hanno avuto successo: per il 74enne non c’è stato nulla da fare. La moglie del 74enne, originaria dell’Est Europa, ha assistito sotto choc ai tentativi di rianimazione.

Il primo a soccorrerlo è stato un 17enne

Il primo ad accorgersi di quanto stava accadendo è stato un 17enne di Pordenone. Il giovane, giunto in spiaggia con la famiglia, si è accorto che a una ventina di metri dalla riva un uomo era immobile con la testa sott’acqua, privo si sensi. Il 17enne non ha esitato un attimo e si è subito tuffato in acqua per soccorrere l’uomo: aiutato dalla madre, i due sono riusciti a riportare il 74enne a riva.

