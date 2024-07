Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, è positivo al Covid 19: Kamala Harris è la prima scelta per una sostituzione

È ufficiale, Joe Biden è positivo al Covid: la notizia, prima della conferma da parte della Casa Bianca, era stata diffusa dal presidente e amministratore delegato di UnidosUS, Janet Murguía. In questo momento, oltre alla preoccupazione per la salute del presidente americano diventa sempre più accreditata l’ipotesi di un suo ritiro dalle elezioni. A tal proposito, iniziano a circolare i primi nomi per la sua sostituzione: Kamala Harris è tra questi, ma è sicuro che potrà vincere contro Trump?

Joe Biden positivo al Covid

“Deve prendere le precauzioni che gli sono state raccomandate”, aveva anticipato Janet Murguía spiegando che Biden non avrebbe più tenuto il suo intervento a Las Vegas.

Karine Jean-Pierre, portavoce della Casa Bianca, ha affermato che il presidente Joe Biden è “vaccinato e potenziato”. Dunque, le sue condizioni di salute non desterebbero particolari preoccupazioni:

“La Casa Bianca fornirà aggiornamenti regolari sullo stato del Presidente mentre continua a svolgere tutti i compiti del suo ufficio in isolamento”, ha affermato in una dichiarazione alla stampa.

Prima di salire sull’Air Force One, che lo ha riportato nella sua residenza a Rehoboth Beach, dove resterà in autoisolamento, ha dichiarato ai giornalisti di sentirsi bene.

Il pressing per il ritiro

Il presidente in questo momento di grande fragilità sembrerebbe più «ricettivo» di fronte alle discussioni sul possibile passo indietro nella corsa alla Casa Bianca. Il pressing per il suo ritiro continua e si è fatto ancor più forte dopo la notizia della positività al Covid: una ventina di eletti alla Camera e un senatore hanno chiesto il suo ritiro.

L’emittente Abc riferisce che il leader dei democratici in Senato, Chuck Schumer, avrebbe detto a Joe Biden che la cosa migliore sarebbe un suo ritiro dalla corsa alla Casa Bianca. Inoltre, sempre secondo la stessa fonte, l’ex presidente della Camera Nancy Pelosi avrebbe detto al presidente che i sondaggi mostrano come non possa sconfiggere Donald Trump, distruggendo così le possibilità dei democratici di vincere la Camera a novembre.

La possibile candidatura di Kamala Harris

I funzionari del Partito Democratico, nella giornata di ieri, hanno annunciato la volontà di accelerare il processo di nomina di Biden con un sistema di voto anticipato: votare durante la prima settimana di agosto invece di aspettare la convention democratica che inizierà a Chicago il 19 agosto.

In queste ore però qualcosa starebbe cambiando. Si fanno sempre più insistenti le voci sulla possibile sostituzione di Biden con la vicepresidente Kamala Harris, vista come la favorita se Biden si dimettesse.

La vicepresidente non è molto popolare, ma l’establishment democratico la riterrebbe comunque il candidato migliore in caso di ritiro di Biden. A tal proposito, il presidente secondo alcune fonti, citate dalla Cnn, starebbe chiedendo ai suoi consiglieri se ritengono che “Kamala Harris possa vincere le elezioni”.

Alcuni democratici influenti hanno proposto alternative a Harris, ipotizzando i nomi dei governatori di California e Michigan, Gavin Newsom e Gretchen Whitmer. Ma, secondo le fonti di Reuters, escludere Harris è un desiderio quasi impossibile da realizzare: se nominata erediterebbe i fondi raccolti da Biden e la rete della sua campagna.