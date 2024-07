“I’m Sick“. Sono ammalato. Così Joe Biden annuncia tramite il suo profilo di X di aver contratto il Covid 19. Il presidente americano è stato costretto ad annullare i suoi prossimi impegni pubblici, tra i quali c’era anche l’evento elettorale di Las Vegas.

Joe Biden ha il Covid: l’annuncio del presidente

La Casa Bianca conferma le indiscrezioni: Joe Biden ha contratto il Covid 19. Dagli Usa fanno sapere, però, che il presidente americano ha sintomi molto leggeri. La febbre non si è mai alzata sopra i 37 gradi, e in generale Biden sta bene, seppur si senta debilitato. Per sicurezza, il presidente in carica passerà i suoi prossimi giorni nella propria dimora sita nel Delaware. Ovviamente, risultano cancellati i prossimi impegni pubblici, tra i quali c’era un importante evento elettorale in Nevada, a Las Vegas.

Joe Biden ha il Covid: il ritiro da Usa 2024

E i nuovi problemi fisici costituiscono un assist perfetto a tutti coloro che vorrebbero che Biden facesse un passo indietro nella corsa verso Usa 2024. Un discorso che si è aperto nelle settimane scorse, soprattutto dopo la brutta figura del presidente nel confronto tv con Donald Trump. I detrattori di Biden spingono sull’acceleratore: “Joe non sta bene e non è adatto a guidare ancora l’America“.