Non è passata nemmeno una settimana dal giorno in cui Donald Trump ha rischiato di morire, durante uno dei suoi discorsi in vista delle elezioni di Usa 2024. Il tycoon, sfiorato da un proiettile che era destinato a colpirlo sulla testa, si è presentato nuovamente alla convention dei repubblicani al Fiser Forum di Milwaukee.

Trump torna alla convention repubblicana: acclamato dal pubblico

Così come era successo nella giornata di ieri, Donald Trump torna alla convention repubblicana di Milwaukee e il pubblico va in delirio. L’orecchio è ancora fasciato, l’unico segno dell’attentato che quasi lo ha ucciso in Pennsylvania, ma per il resto il candidato alle elezioni è sempre lui: sguardo fiero, sorriso sul volto e pugno alzato verso il cielo. Il tycoon è salito sul palco e, ancora una volta, è sembrato emozionato, mentre si rivolgeva ai suoi sostenitori con dei baci.

Trump torna alla convention repubblicana: le dichiarazioni

Non ha rilasciato dichiarazioni Trump dal palco, riservandole per il prossimo comizio, che ci sarà nella giornata di sabato. Nel frattempo, però, è stata pubblicata una sua intervista per Bloomberg Businesswek, durante la quale il tycoon ha affermato che, per il ruolo di Segretario del Tesoro, starebbe pensando alla figura di Jamie Dimon, l’amministratore delegato di JPMorgan.