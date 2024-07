Donald Trump è stato colpito da alcuni spari durante un comizio in Pennsylvania. Sono arrivati molti messaggi di solidarietà, tra cui quello di Joe Biden.

Spari contro Donald Trump: le prime parole di Biden

Dopo gli spari contro Donald Trump in un comizio a Butler, in Pennsylvania, il presidente americano ha espresso la sua solidarietà in una nota diffusa dalla Casa Bianca. “Sono grato di sapere che è salvo e sta bene. Prego per lui, la sua famiglia e per tutti coloro che erano presenti alla manifestazione, in attesa di ulteriori informazioni” ha dichiarato.

“Io e Jill siamo grati al Secret Service per averlo portato in salvo. Non c’è posto per questo tipo di violenza in America. Dobbiamo unirci come un’unica nazione per condannarla” ha aggiunto Biden, sottolineando che tutti devono condannare un gesto del genere. “Un tentativo di assassinio? Ho un’opinione ma non i fatti, meglio aspettare i fatti” ha aggiunto il presidente.

Spari contro Donald Trump: i messaggi di solidarietà dei politici americani

“Non c’è assolutamente spazio per la violenza politica nella nostra democrazia. Anche se non sappiamo ancora esattamente cosa sia successo, dovremmo essere tutti sollevati dal fatto che l’ex presidente Trump non sia stato gravemente ferito e sfruttare questo momento per impegnarci nuovamente nella civiltà e nel rispetto nella nostra politica. Michelle e io gli auguriamo una pronta guarigione” ha dichiarato Barack Obama.

“Essendo una persona la cui famiglia è stata vittima di violenza politica, so in prima persona che non c’è posto per la violenza politica nella nostra società. Ringrazio Dio che l’ex presidente Trump sia salvo” sono le parole condivise da Nancy Pelosi, l’ex speaker della Camera, su X.

“Laura ed io siamo grati che il presidente Trump sia salvo dopo l’attacco vigliacco alla sua vita. Ci congratuliamo con gli uomini e le donne dei servizi segreti per la loro rapida risposta” è il messaggio dell’ex presidente George W. Bush in una nota.